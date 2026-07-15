Beşiktaş'tan Arthur Theate hamlesi!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, sol stoper mevkisi için Arthur Theate iddiası ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, Trossard'ın da vatandaşı olan Belçikalı savunma oyuncusu için temaslara başladığı öne sürüldü.
Transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş, son olarak Leandro Trossard'ı kadrosuna katarken, bir başka Belçikalı oyuncu Arthur Theate için de harekete geçti.
Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre siyah-beyazlılar, Eintracht Frankfurt forması giyen 26 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için temaslara başladı.
TRANSFERDE RAKİP LEVERKUSEN
Beşiktaş'ın Arthur Theate transferinde Bayer Leverkusen ile rekabet halinde olduğu belirtildi. Transfer sürecinde ilerleyen günlerde yeni gelişmeler yaşanabileceği ifade edildi.
GEÇEN SEZON 33 MAÇTA OYNADI
Arthur Theate, geride kalan sezonda Eintracht Frankfurt formasıyla 33 maçta görev alırken, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Theate, Belçika Milli Takımı'ya 2026 Dünya Kupası'nda da mücadele etti.
Eintracht Frankfurt ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı savunmacının güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.