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        Beşiktaş'tan Arthur Theate hamlesi!

        Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, sol stoper mevkisi için Arthur Theate iddiası ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, Trossard'ın da vatandaşı olan Belçikalı savunma oyuncusu için temaslara başladığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        Transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş, son olarak Leandro Trossard'ı kadrosuna katarken, bir başka Belçikalı oyuncu Arthur Theate için de harekete geçti.

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        Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre siyah-beyazlılar, Eintracht Frankfurt forması giyen 26 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için temaslara başladı.

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        TRANSFERDE RAKİP LEVERKUSEN

        Beşiktaş'ın Arthur Theate transferinde Bayer Leverkusen ile rekabet halinde olduğu belirtildi. Transfer sürecinde ilerleyen günlerde yeni gelişmeler yaşanabileceği ifade edildi.

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        GEÇEN SEZON 33 MAÇTA OYNADI

        Arthur Theate, geride kalan sezonda Eintracht Frankfurt formasıyla 33 maçta görev alırken, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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        Theate, Belçika Milli Takımı'ya 2026 Dünya Kupası'nda da mücadele etti.

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        Eintracht Frankfurt ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı savunmacının güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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        Mevkisi stoper olmasına rağmen sol bekte de görev yapabilen Theate, kariyeri boyunca altyapı ve alt yaş kategorilerinde Eupen, Genk ve Standard Liege'de; A takım kategorisinde ise Oostende, Bologna, Rennes ve Frankfurt'ta forma giydi.

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