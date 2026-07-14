Beşiktaş, 2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarını Avrupa kampında sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, kamp programı kapsamında Spartak Trnava ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Teknik heyet, karşılaşmada hem yeni transferlerin hem de genç oyuncuların son durumunu görme fırsatı bulacak. Taraftarlar ise Spartak Trnava - Beşiktaş maçını canlı takip edebilmek için yayıncı kuruluş ve maç saatini araştırıyor. Peki, Spartak Trnava - Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Spartak Trnava - Beşiktaş maçı canlı izle bilgisi...