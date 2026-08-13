UEFA Süper Kupa şampiyonu Paris Saint-Germain, kupasını aldı!
UEFA Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain (PSG), Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürdü. Şampiyon olan (PSG), karşılaşmanın ardından kupasına kavuştu.
Giriş: 13 Ağustos 2026 - 00:41 Güncelleme:
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2026 UEFA Süper Kupa'da şampiyon olan Paris Saint-Germain (PSG), kupasına kavuştu.
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Avusturya'nın Salzburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.
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PSG'ye galibiyeti getiren golün sahibi Fransız sağ kanat oyuncusu Desire Doue, maçın futbolcusu seçildi.
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Mücadeleyi kaybeden Aston Villa'nın oyuncularına, rakip takımın alkışları eşliğinde ikincilik madalyaları verildi.
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Aston Villa'nın ardından şampiyon PSG platforma çıktı. Teknik direktör Luis Enrique ve futbolcular, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in elinden madalyalarını aldı.
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Devamında UEFA Süper Kupası, PSG kaptanı Marquinhos'un ellerinde yükseldi. Büyük sevinç yaşayan oyuncular ve teknik heyet, kupayla taraftarları selamladı.