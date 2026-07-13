VNL Filenin Sultanları puan durumu: VNL final maçları ne zaman?
Filenin Sultanları, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) final etabına kalmak için mücadelesini sürdürüyor. Üçüncü hafta karşılaşmalarının ardından puan durumu ve çeyrek final eşleşmeleri voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye, oynadığı maçlar sonunda üst sıralardaki yerini koruyarak final etabı için önemli avantaj elde etti. VNL'de ilk 8 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselirken, final karşılaşmaları Çin'in Makao kentinde oynanacak. Çeyrek final takvimi ve Filenin Sultanları'nın son durumu da yakından takip ediliyor. Peki, VNL final maçları ne zaman, Filenin Sultanları puan durumu nasıl, çeyrek final maç takvimi belli oldu mu? İşte VNL 2026'da Filenin Sultanları puan durumu ve çeyrek finaldeki rakibi...
2026 VNL'de normal sezonun son haftasına girilirken takımlar çeyrek final bileti için kıyasıya mücadele ediyor. Filenin Sultanları, aldığı kritik galibiyetlerle ilk sekiz içerisindeki yerini sağlamlaştırmayı başardı. Gözler şimdi hem puan durumuna hem de çeyrek final eşleşmelerine çevrildi. Final etabında mücadele edecek takımlar, normal sezon sıralamasına göre eşleşecek. Peki, VNL çeyrek final maçları ne zaman oynanacak ve Filenin Sultanları'nın rakibi nasıl belli olacak? İşte güncel VNL puan durumu ve final etabı takvimi...
FİLENİN SULTANLARI VNL PUAN DURUMU
Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde 12 maç sonunda oluşan güncel ilk 8 sıra şu şekilde:
ABD - 29 puan
İtalya - 28 puan
Brezilya - 26 puan
Türkiye - 25 puan
Kanada - 24 puan
Japonya - 21 puan
Hollanda - 21 puan (11 maç)
Polonya - 20 puan
Türkiye, 12 maçta elde ettiği 9 galibiyet ve 3 mağlubiyetle dördüncü sırada yer alıyor ve çeyrek final potasında bulunuyor. Sıralama, son hafta maçlarının ardından kesinleşecek.
VNL ÇEYREK FİNAL MAÇ TAKVİMİ
2026 VNL Kadınlar Final Etabı, 22-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında Çin'in Makao kentinde düzenlenecek.
Çeyrek final karşılaşmaları:
22 Temmuz: 1-8 ve 4-5 eşleşmeleri
23 Temmuz: 2-7 ve 3-6 eşleşmeleri
Yarı finaller 25 Temmuz, üçüncülük ve final karşılaşmaları ise 26 Temmuz tarihinde oynanacak.
VNL FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
VNL 2026'da şampiyonu belirleyecek final karşılaşması 26 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. Aynı gün üçüncülük mücadelesi de gerçekleştirilecek. Turnuvanın tüm final etabı tek maç eleme sistemiyle oynanacak.
FİLENİN SULTANLARI'NIN RAKİBİ KİM OLDU?
Normal sezonun tamamlanmasının ardından ilk sekiz takım kesinleşecek ve eşleşmeler sıralamaya göre belirlenecek.
Eşleşme sistemi şu şekilde uygulanacak:
sıra - 8. sıra
sıra - 7. sıra
sıra - 6. sıra
sıra - 5. sıra