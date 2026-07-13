2026 VNL'de normal sezonun son haftasına girilirken takımlar çeyrek final bileti için kıyasıya mücadele ediyor. Filenin Sultanları, aldığı kritik galibiyetlerle ilk sekiz içerisindeki yerini sağlamlaştırmayı başardı. Gözler şimdi hem puan durumuna hem de çeyrek final eşleşmelerine çevrildi. Final etabında mücadele edecek takımlar, normal sezon sıralamasına göre eşleşecek. Peki, VNL çeyrek final maçları ne zaman oynanacak ve Filenin Sultanları'nın rakibi nasıl belli olacak? İşte güncel VNL puan durumu ve final etabı takvimi...