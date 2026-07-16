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        Haberler Spor Futbol Transfer Zeki Çelik, Juventus yolunda: Anlaşma tamam!

        Zeki Çelik, Juventus yolunda: Anlaşma tamam!

        Juventus, Roma ile sözleşme imzalaması beklenen milli futbolcu Zeki Çelik ile anlaşmaya vardı. Zeki'nin Juventus'a bedelsiz transferle katılmak için prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 22:17 Güncelleme:
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        İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Zeki Çelik'i transfer etmeye çok yakın.

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        Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventus, Zeki Çelik ile anlaşma sağladı.

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        Zeki'nin Roma ile sözlü anlaşmaya varmasına rağmen Juventus'a bedelsiz transferle katılmak için prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı.

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        2022 yılında Lille'den Roma'ya transfer olan milli futbolcu, İtalya'da geçirdiği dönemde Serie A ve Avrupa kupalarında forma giydi.

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        A Milli Takım formasıyla Dünya Kupası'nda 2 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Roma'da istikrarlı bir performans sergiledi.

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        Milli futbolcu, İtalyan ekibiyle çıktığı 45 maçta 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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