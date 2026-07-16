Zeki Çelik, Juventus yolunda: Anlaşma tamam!
Juventus, Roma ile sözleşme imzalaması beklenen milli futbolcu Zeki Çelik ile anlaşmaya vardı. Zeki'nin Juventus'a bedelsiz transferle katılmak için prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı.
Giriş: 16 Temmuz 2026 - 22:17 Güncelleme:
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Zeki Çelik'i transfer etmeye çok yakın.
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Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventus, Zeki Çelik ile anlaşma sağladı.
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Zeki'nin Roma ile sözlü anlaşmaya varmasına rağmen Juventus'a bedelsiz transferle katılmak için prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı.
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2022 yılında Lille'den Roma'ya transfer olan milli futbolcu, İtalya'da geçirdiği dönemde Serie A ve Avrupa kupalarında forma giydi.
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A Milli Takım formasıyla Dünya Kupası'nda 2 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Roma'da istikrarlı bir performans sergiledi.
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Milli futbolcu, İtalyan ekibiyle çıktığı 45 maçta 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.