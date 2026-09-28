Fransa deplasmanda Belçika'yı tek golle geçti! İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasına 8 maçla devam edildi.

Organizasyonunun ikinci haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.

A Milli Futbol Takımı, A Ligi 2. Grup maçında Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda ağırladığı İtalya'ya 4-1 yenildi.

Grubumuzdaki diğer maçta ise Fransa, deplasmanda Belçika'yı 1-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve liderliğe yükseldi. Horozlar'a üç puanı getiren golü 88. dakikada Olise kaydetti. Belçika bu sonuçla 3 puanda kaldı.

Ligin ikinci haftası, yarın oynanancak 10 maçlarla tamamlanacak.

Bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

A LİGİ

1. Grup:

Türkiye-İtalya: 1-4

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Belçika-Fransa: 0-1

B LİGİ

2. Grup:

Gürcistan-Ukrayna: 0-0

Kuzey İrlanda-Macaristan: 0-0

4. Grup:

Romanya-Bosna-Hersek: 2-4

İsveç-Polonya: 3-1

C LİGİ

2. Grup:

Ermenistan-Karadağ: 2-3

Letonya-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-0