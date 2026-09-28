Fransa deplasmanda Belçika'yı tek golle geçti! İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam etti. Grubumuzda yer alan Fransa, Belçika'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. İşte gecenin sonuçları...
UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasına 8 maçla devam edildi.
Organizasyonunun ikinci haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.
A Milli Futbol Takımı, A Ligi 2. Grup maçında Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda ağırladığı İtalya'ya 4-1 yenildi.
Grubumuzdaki diğer maçta ise Fransa, deplasmanda Belçika'yı 1-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve liderliğe yükseldi. Horozlar'a üç puanı getiren golü 88. dakikada Olise kaydetti. Belçika bu sonuçla 3 puanda kaldı.
Ligin ikinci haftası, yarın oynanancak 10 maçlarla tamamlanacak.
Bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
A LİGİ
1. Grup:
Türkiye-İtalya: 1-4
Belçika-Fransa: 0-1
B LİGİ
2. Grup:
Gürcistan-Ukrayna: 0-0
Kuzey İrlanda-Macaristan: 0-0
4. Grup:
Romanya-Bosna-Hersek: 2-4
İsveç-Polonya: 3-1
C LİGİ
2. Grup:
Ermenistan-Karadağ: 2-3
Letonya-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-0