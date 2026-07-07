Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Furkan Korkmaz: Bu takımın parçası olduğum için çok mutluyum

        Furkan Korkmaz: Bu takımın parçası olduğum için çok mutluyum

        Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, İsviçre'yi 95-72'lik skorla mağlup ettikleri maçın ardından, "Gerçekten gururluyuz. Bu takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Bugün de çok iyi basketbol oynadık" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 00:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Bu takımda olduğum için çok mutluyum"

        FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’ndaki 6’ncı ve son maçında İsviçre’yi konuk eden A Milli Takım, sahadan 95-72 galip ayrılarak grubu namağlup lider tamamladı.

        Maçın ardından milli basketbolcu Furkan Korkmaz açıklamalarda bulundu.

        "BU TAKIMIN PARÇASI OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

        Galibiyet ve liderlikten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Furkan Korkmaz, “Gerçekten gururluyuz. Bu takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Bugün de çok iyi basketbol oynadık. İlk yarıda biraz aksadık ama ikinci yarıda ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Hedefimiz Dünya Kupası’na gidip orada madalya kazanmak. Bence en önemli kısmı da atlattık. Bundan sonra üst grupta kalan maçlarımızı kazanmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

        "ÖZELLİKLE BİR SONRAKİ GRUPTAN İTİBAREN ÇOK DAHA ZOR MAÇLAR OLACAK"

        Dünya Kupası elemelerinde bundan sonraki süreci de değerlendiren Furkan Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

        “Özellikle bir sonraki gruptan itibaren çok daha zor maçlar olacak. Aslında biz son 2-3 senedir basketbol kültürünü çok iyi oturttuğumuzu düşünüyorum. Çok fazla bir şeyleri değiştirmeden, planlarımıza sadık kalarak oynamamız gerekiyor. Çünkü her gün öne çıkan oyuncularımız zaten belli. Buradaki ekstra oyuncularımızın da vereceği katkılar önemli oluyor. Oradan da galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 3 Temmuz 2026 (CHP'de Güç Mücadelesini Kim Kazanacak?)

        Özel ''yeni Karaoğlan'' mı olacak? Özel'in seçim stratejisi ne? Özel, İmamoğlu ile ne konuşacak? Mansur Yavaş kimin yanında? İmamoğlu ve Özel arasında düşünce farkı var mı? Özel ''yeni Karaoğlan'' mı olacak? Özel'in seçim stratejisi ne? CHP'de rüzgar kimden yana? Kılıçdaroğlu'dan Göktaş'a destek. Kı...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO heyetinden Anıtkabir'e ziyaret
        NATO heyetinden Anıtkabir'e ziyaret
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Trump'ın otelinde yoğun güvenlik önlemi
        Trump'ın otelinde yoğun güvenlik önlemi
        12 Dev adam 6'da 6 ile üst turda!
        12 Dev adam 6'da 6 ile üst turda!
        Trump'tan Balogun itirafı: FIFA da sessizliğini bozdu!
        Trump'tan Balogun itirafı: FIFA da sessizliğini bozdu!
        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı
        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı
        Beşiktaş'tan Doğan Alemdar hamlesi!
        Beşiktaş'tan Doğan Alemdar hamlesi!
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Alexander Nübel'de mutlu son!
        Alexander Nübel'de mutlu son!
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç sözler!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç sözler!
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu