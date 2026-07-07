Furkan Korkmaz: Bu takımın parçası olduğum için çok mutluyum

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’ndaki 6’ncı ve son maçında İsviçre’yi konuk eden A Milli Takım, sahadan 95-72 galip ayrılarak grubu namağlup lider tamamladı.

Maçın ardından milli basketbolcu Furkan Korkmaz açıklamalarda bulundu.

"BU TAKIMIN PARÇASI OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Galibiyet ve liderlikten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Furkan Korkmaz, “Gerçekten gururluyuz. Bu takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Bugün de çok iyi basketbol oynadık. İlk yarıda biraz aksadık ama ikinci yarıda ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Hedefimiz Dünya Kupası’na gidip orada madalya kazanmak. Bence en önemli kısmı da atlattık. Bundan sonra üst grupta kalan maçlarımızı kazanmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

"ÖZELLİKLE BİR SONRAKİ GRUPTAN İTİBAREN ÇOK DAHA ZOR MAÇLAR OLACAK"

Dünya Kupası elemelerinde bundan sonraki süreci de değerlendiren Furkan Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Özellikle bir sonraki gruptan itibaren çok daha zor maçlar olacak. Aslında biz son 2-3 senedir basketbol kültürünü çok iyi oturttuğumuzu düşünüyorum. Çok fazla bir şeyleri değiştirmeden, planlarımıza sadık kalarak oynamamız gerekiyor. Çünkü her gün öne çıkan oyuncularımız zaten belli. Buradaki ekstra oyuncularımızın da vereceği katkılar önemli oluyor. Oradan da galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum.”