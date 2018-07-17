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Şimdi neredeler?

14.10.2016 - 10:37 | Güncelleme:

Bir zamanlar futbolseverlerin Süper Lig'de izlediği futbolcular şimdi ne yapıyor?

  • 1 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    1 | 119

    Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Portekizli futbolcu Hugo Almeida, 11 yıl aradan sonra ülkesine döndü. Portekiz İkinci Ligi'nde mücadele eden Academica Coimbra ile anlaştığı duyuruldu. Açıklamada sözleşmenin süresinde ilişkin bir bilgi yer almadı.

  • 2 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
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    HTSPOR.COM | Son yıllarda 4 büyüklerde görev yapan teknik direktörler ve kadrosunda bulunan futbolcular şimdi hangi takımlarda?

    LEO FRANCO | HUESCA - TEKNİK DİREKTÖR

  • 3 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
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    Miroslav Stoch - Yaşı: 28 - Takımı: Slavia Prag

  • 4 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
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    Engin Baytar - Yaşı: 34 - Takımı: Ereğli Belediyespor (Bölgesel Amatör Ligi)

  • 5 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
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    Allan McGregor - Yaşı: 36 - Rangers

  • 6 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    6 | 119

    Emmanuel Emenike - Yaşı: 31 - Takımı: Olympiakos

  • 7 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    7 | 119

    Florent Malouda - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı

  • 8 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    8 | 119

    Cristian Baroni - Yaş: 34 - Takımı: Sao Caetano (Paulista Eyalet Ligi - Brezilya)

  • 9 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    9 | 119

    Albert Riera - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı

  • 10 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    10 | 119

    Wesley Sneijder - Yaş: 34 - Takımı: Al Gharafa

     

  • 11 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    11 | 119

    Jo - Yaşı: 31 - Takımı: Nagoya Grampus

  • 12 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    12 | 119

    Johan Elmander - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı

  • 13 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    13 | 119

    Reto Ziegler - Yaş: 32 - Takımı: FC Dallas

  • 14 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    14 | 119

    Jaja - Yaş: 32 - Takımı: Muang Thong United (Tayland)

  • 15 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    15 | 119

    Diego Lugano - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı

  • 16 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    16 | 119

    Mehmet Yozgatlı - Yaş: 39 - Futbolu bıraktı

  • 17 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    17 | 119

    Necati Ateş - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı

  • 18 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    18 | 119

    Jose Rodriguez - Yaşı: 23 - Takımı: Mainz 05

  • 19 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    19 | 119

    Alanzinho - Yaşı: 35 - Takımı: Barra da Tijuca Futebol Clube (RJ)

  • 20 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    20 | 119

    Didier Drogba - Yaş: 40 - Takımı: Phoenix Rising

  • 21 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    21 | 119

    Royston Drenthe - Yaşı: 31 - Sparta Rotterdam

  • 22 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    22 | 119

    Elano - Yaşı: 37 - Kulüpsüz (Teknik direktörlük yapıyor)

  • 23 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    23 | 119

    Ersan Gülüm - Yaşı: 31 - Takımı: Hebei China Fortune

  • 24 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    24 | 119

    Daniel Guiza - Yaşı: 37 - Atletico Sanluqueno (İspanya 3. Lig ekibi)

  • 25 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    25 | 119

    Lucas Ontivero - Yaşı: 23 - Takımı: Johor Darul Ta'zim II (Malezya)

  • 26 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    26 | 119

    Oscar Cardozo - Yaşı: 34 - Takımı: Club Libertad Asunción(Paraguay)

  • 27 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    27 | 119

    Juan Emmanuel Culio - Yaş: 34 - Takımı: CFR Cluj

  • 28 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    28 | 119

    Filip Holosko - Yaş: 34 - Takımı: Slovan Bratislava (Çek Cumhuriyeti)

  • 29 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    29 | 119

    Blerim Dzemaili - Yaşı: 32 - Takımı: Bologna

  • 30 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    30 | 119

    Dirk Kuyt - Futbolu bıraktı

  • 31 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    31 | 119

    Didier Zokora - Yaşı: 37 - Futbol ubıraktı

  • 32 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    32 | 119

    Bruno Alves - Yaşı: 37 - Takımı: Rangers (İskoçya)

  • 33 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    33 | 119

    Kevin Constant - Yaşı: 31 - Takımı: Sion (U21)

  • 34 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    34 | 119

    Abdul Kader Keita - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı

  • 35 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    35 | 119

    Tuncay Şanlı - 36 yaşında - Futbolu bıraktı, yorumculuk yapıyor

  • 36 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    36 | 119

    Milos Krasic - Yaşı: 33 - Takımı: Lechia Gdansk (Polonya)

  • 37 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    37 | 119

    Bobo - Yaşı: 33 - Takımı: Aytemiz Alanyaspor

  • 38 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    38 | 119

    Sol Bamba - Yaşı: 33 - Takımı: Cardiff (İngiltere)

  • 39 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    39 | 119

    Juan Pablo Pino - Yaşı: 30 - Takımı: Barito Putera (Endonezya)

  • 40 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    40 | 119

    Milan Baros - Yaşı: 36 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhruiyeti)

  • 41 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    41 | 119

    Sinan Bolat - Yaşı: 29 - Takımı: Antwerp (Belçika)

  • 42 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    42 | 119

    Paulo Henrique - Yaşı: 29 - Takımı: Akhisarspor

  • 43 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    43 | 119

    Harry Kewell - Yaşı: 39 - Futbolu bıraktı

  • 44 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    44 | 119

    Avraam Papadopoulos - Yaşı: 33 - Takımı: Brisbane Roar (Avustralya)

  • 45 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    45 | 119

    Gabriel Tamas - Yaşı: 34 - Takımı: Hapoel Haifa (Romanya)

  • 46 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    46 | 119

    Felipe Melo - Yaşı: 34 - Takımı: Palmeiras

  • 47 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    47 | 119

    Daniel Opare - Yaşı: 27 - Takımı: Royal Antwerp FC (Belçika)

  • 48 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    48 | 119

    Can Arat - Yaşı: 34 - Takımı: Kulüpsüz

  • 49 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    49 | 119

    Majeed Waris - Yaşı: 26 - Takımı: Porto

  • 50 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    50 | 119

    Emiliano Insua - Yaşı: 29 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)

  • 51 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    51 | 119

    Andre Santos - Yaşı: 35 - Takımı: Kulüpsüz

  • 52 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    52 | 119

    Colin Kazım Richards - Yaşı: 31 - Takımı: Lobos BUAP - Meksika

  • 53 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    53 | 119

     Bebe - Yaşı: 27 - Takımı: Maritimo (Portekiz)

  • 54 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    54 | 119

    Hrvoje Cale - Yaşı: 33 - Takımı: Futbolu bıraktı

  • 55 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    55 | 119

    Goran Pandev - Yaşı: 34 - Takımı: Genoa (İtalya)

  • 56 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    56 | 119

    Gustavo Colman - Yaşı: 33 - Takımı: Kulüpsüz

  • 57 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    57 | 119

    Kleberson - Yaşı: 38 - Takımı: Futbolu bıraktı

  • 58 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    58 | 119

    Robinson Zapata - Yaşı: 39 - Takımı: Club Santa Fe (Kolombiya)

     

  • 59 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    59 | 119

    Ahmed Barusso - Yaşı: 33 - Son Takımı: Kulüpsüz

     

  • 60 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    60 | 119

    Teofilo Gutierrez - Yaşı: 33 - Takımı: Junior (Kolombiya)

  • 61 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    61 | 119

    Mustafa Kocabey  (Papen Mustafa) - Yaşı: 43 - Ayvacık Belediyespor

  • 62 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    62 | 119

    Matias Delgado - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı

  • 63 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    63 | 119

    Mamadou Niang - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı

  • 64 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    64 | 119

    İbrahim Akın - Yaşı: 34 - Takımı: Altay

  • 65 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    65 | 119

    Serkan Balcı - Yaşı: 34 - Takımı: Sarıyer

  • 66 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    66 | 119

    Julio Regufe Alves - Yaşı: 25 - Son Takımı: Futbolu bıraktı

  • 67 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    67 | 119

    Edu - Yaşı: 36 - Takımı: Jeonbuk (Kulüpsüz)

  • 68 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    68 | 119

    Giovani dos Santos - Yaşı: 28 - Takımı: Los Angeles Galaxy (ABD) 

  • 69 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    69 | 119

    Izet Hajrovic - Yaşı: 26 -  Takımı: GNK Dinamo Zagreb 

  • 70 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    70 | 119

    Alexandru Bourceanu - Yaşı: 32 - Takımı: Kulüpsüz

  • 71 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    71 | 119

    Lazar Markovic - Yaşı: 24 - Takımı: Liverpool

  • 72 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    72 | 119

    Franck Ribery - Yaşı: 34 - Takımı: Bayern Münih (Almanya)

  • 73 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    73 | 119

    Sasa Ilic - Yaşı: 40 - Takımı: Futbolu bıraktı

  • 74 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    74 | 119

    Jermaine Jones - Yaşı: 36 - Takımı: Ventura County Fusion (A.B.D.)

  • 75 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    75 | 119

    Morgan De Sanctis - Yaşı: 41- Takımı: Kulüpsüz

  • 76 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    76 | 119

    Lincoln - 39 yaşında - Futbolu bıraktı

     

  • 77 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    77 | 119

    Henri Bienvenu - Yaşı: 29 - Takımı: Al-Orooba (Birleşik Arap Emirlikleri)

  • 78 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    78 | 119

    Tomas Zapotocny - Yaşı: 37 - Takımı: TSV Bogen (Almanya)

  • 79 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    79 | 119

    Marcelo Carrusca - Yaşı: 35 - Takımı: Western Sydney Wanderers (Avustralya)

  • 80 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    80 | 119

    Ismael Bouzid - Yaşı: 34 - Takımı: Swift Hesperange (Lüksemburg 2. Lig)

  • 81 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    81 | 119

    Edu Dracena - Yaşı: 36 - Takımı: Palmeiras (Brezilya)

  • 82 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    82 | 119

    Junichi Inamoto - Yaşı: 38 - Takımı: Hokkaido Consadole Sapporo (Japonya)

  • 83 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    83 | 119

    Simao Sabrosa - Futbolu bıraktı 

  • 84 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    84 | 119

    Ovidiu Petre - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı

  • 85 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    85 | 119

    Piotr Brozek - Yaşı: 34 - Futbolu bıraktı
    Pawel Brozek - Yaşı: 34 - Takımı: Wisla Krakow

  • 86 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    86 | 119

    Federico Higuain - Yaşı: 33 - Takımı: Columbus Crew (ABD)

  • 87 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    87 | 119

    Rodrigo Tabata - Yaşı: 37 - Takımı: Al Rayyan (Katar)

     

  • 88 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    88 | 119

    Pavel Horvath - Futbolu bıraktı

  • 89 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    89 | 119

    Claudio Maldonado - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı

  • 90 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    90 | 119

    Gordon Schildenfeld - Yaşı: 33 - Takımı: Anorthosis Famagusta 

  • 91 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    91 | 119

    Arkadiusz Glowacki - Yaşı: 38 - Takımı: Futbolu bıraktı

  • 92 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    92 | 119

    Manuel Fernandes - Yaşı: 32 - Takımı: Lokomotiv Moskova (Rusya)

  • 93 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    93 | 119

    Tomas Jun - Yaşı: 35 - Takımı: USV Oed/Zeillern (Avusturya)

  • 94 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    94 | 119

    Jefferson - Yaşı: 35 - Takımı: Botafogo

  • 95 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    95 | 119

    Roberto Hilbert - Yaşı: 33 - Takımı: Greuther Fürth

  • 96 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    96 | 119

    Souleymane Youla - Yaşı: 36 - Takımı: KVC Winkel Sport (Belçika 

  • 97 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    97 | 119

    Diego Ribas - Yaşı: 32 - Takımı: Flamengo (Brezilya)

  • 98 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    98 | 119

    Michael Fink - Yaşı: 36 - Kulüpsüz

  • 99 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    99 | 119

    Sidnei - Yaşı: 28 - Takımı: Deportivo La Coruna (İspanya)

  • 100 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    100 | 119

    Essaid Belkalem - Yaşı: 29 - Takımı: JS Kabylie

  • 101 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    101 | 119

    Dentinho - Yaşı: 29 - Takımı: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

  • 102 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    102 | 119

    Raul Meireles - Futbolu bıraktı

  • 103 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    103 | 119

    Michal Kadlec - Yaşı: 33 - Takımı: Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)

  • 104 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    104 | 119

    Gökhan Ünal - Yaşı: 35 - Takımı: Van BBSK

  • 105 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    105 | 119

    Egemen Korkmaz - Yaşı: 35 - Takımı: Başakşehir

  • 106 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    106 | 119

    Pedro Franco - Yaşı: 27 - Takımı: CD América de Cali

  • 107 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    107 | 119

    Guillermo Burdisso - Yaşı: 29 - Takımı: Atletico Independiente 

  • 108 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    108 | 119

    Serdar Kesimal - Yaşı: 29 - Kulüpsüz

  • 109 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    109 | 119

    Özer Hurmacı - Yaşı: 31 - Takımı: Büyükşehir Belediye Erzurumspor

  • 110 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    110 | 119

    Issiar Dia - Yaşı: 31 -  Takımı: Yeni Malatyaspor

  • 111 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    111 | 119

    Mario Gomez - Yaşı: 32 - Takımı: Stuttgart

  • 112 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    112 | 119

    Dany Nounkeu - Yaşı 31 - Takımı: Akhisarspor

  • 113 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    113 | 119

    Alex Telles - Yaşı: 25 - Takımı: Porto (Portekiz)

  • 114 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    114 | 119

    Demba Ba - Yaşı: 32 - Takımı: Shanghai Greenland Shenhua

  • 115 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    115 | 119

    Jose Bosingwa - Yaşı: 35 - Takımı: Boşta

  • 116 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    116 | 119

    Nani - Yaşı: 31 - Takımı: Lazio

  • 117 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    117 | 119

    Adrian Mierzejewski - Yaşı: 31 Takımı: Changchun Yatai

  • 118 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    118 | 119

    Erman Kılıç - Yaşı: 34 - Anagold 24 Erzincanspor

  • 119 Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcuları şimdi ne yapıyor?
    119 | 119

    Cem Sultan - Yaşı: 26 - Tuzlaspor

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Yorumlar 20
  • Misafir 27 Şubat 2018 Salı 21:45
    Herkes Trabzona
  • Misafir 24 Ocak 2018 Çarşamba 09:38
    Bakıldığı zaman Fenerbahçe'nin oyuncuları daha iyi takımlara gitmiş. en kötü transferler Galatasaray'da. 2000'li yılların Galatasaray için fiyasko olmasının sebebi bu yanlış transferler...
  • Misafir 03 Ocak 2018 Çarşamba 15:31
    buyuklerin transfer yanlışlıkları birkaç futbolcu hariç hepsi ıskarta olmus takoza çıkmış
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