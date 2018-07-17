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Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Portekizli futbolcu Hugo Almeida, 11 yıl aradan sonra ülkesine döndü. Portekiz İkinci Ligi'nde mücadele eden Academica Coimbra ile anlaştığı duyuruldu. Açıklamada sözleşmenin süresinde ilişkin bir bilgi yer almadı.