Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Portekizli futbolcu Hugo Almeida, 11 yıl aradan sonra ülkesine döndü. Portekiz İkinci Ligi'nde mücadele eden Academica Coimbra ile anlaştığı duyuruldu. Açıklamada sözleşmenin süresinde ilişkin bir bilgi yer almadı.
HTSPOR.COM | Son yıllarda 4 büyüklerde görev yapan teknik direktörler ve kadrosunda bulunan futbolcular şimdi hangi takımlarda?
LEO FRANCO | HUESCA - TEKNİK DİREKTÖR
Miroslav Stoch - Yaşı: 28 - Takımı: Slavia Prag
Engin Baytar - Yaşı: 34 - Takımı: Ereğli Belediyespor (Bölgesel Amatör Ligi)
Allan McGregor - Yaşı: 36 - Rangers
Emmanuel Emenike - Yaşı: 31 - Takımı: Olympiakos
Florent Malouda - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
Cristian Baroni - Yaş: 34 - Takımı: Sao Caetano (Paulista Eyalet Ligi - Brezilya)
Albert Riera - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı
Wesley Sneijder - Yaş: 34 - Takımı: Al Gharafa
Jo - Yaşı: 31 - Takımı: Nagoya Grampus
Johan Elmander - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı
Reto Ziegler - Yaş: 32 - Takımı: FC Dallas
Jaja - Yaş: 32 - Takımı: Muang Thong United (Tayland)
Diego Lugano - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
Mehmet Yozgatlı - Yaş: 39 - Futbolu bıraktı
Necati Ateş - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı
Jose Rodriguez - Yaşı: 23 - Takımı: Mainz 05
Alanzinho - Yaşı: 35 - Takımı: Barra da Tijuca Futebol Clube (RJ)
Didier Drogba - Yaş: 40 - Takımı: Phoenix Rising
Royston Drenthe - Yaşı: 31 - Sparta Rotterdam
Elano - Yaşı: 37 - Kulüpsüz (Teknik direktörlük yapıyor)
Ersan Gülüm - Yaşı: 31 - Takımı: Hebei China Fortune
Daniel Guiza - Yaşı: 37 - Atletico Sanluqueno (İspanya 3. Lig ekibi)
Lucas Ontivero - Yaşı: 23 - Takımı: Johor Darul Ta'zim II (Malezya)
Oscar Cardozo - Yaşı: 34 - Takımı: Club Libertad Asunción(Paraguay)
Juan Emmanuel Culio - Yaş: 34 - Takımı: CFR Cluj
Filip Holosko - Yaş: 34 - Takımı: Slovan Bratislava (Çek Cumhuriyeti)
Blerim Dzemaili - Yaşı: 32 - Takımı: Bologna
Dirk Kuyt - Futbolu bıraktı
Didier Zokora - Yaşı: 37 - Futbol ubıraktı
Bruno Alves - Yaşı: 37 - Takımı: Rangers (İskoçya)
Kevin Constant - Yaşı: 31 - Takımı: Sion (U21)
Abdul Kader Keita - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı
Tuncay Şanlı - 36 yaşında - Futbolu bıraktı, yorumculuk yapıyor
Milos Krasic - Yaşı: 33 - Takımı: Lechia Gdansk (Polonya)
Bobo - Yaşı: 33 - Takımı: Aytemiz Alanyaspor
Sol Bamba - Yaşı: 33 - Takımı: Cardiff (İngiltere)
Juan Pablo Pino - Yaşı: 30 - Takımı: Barito Putera (Endonezya)
Milan Baros - Yaşı: 36 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhruiyeti)
Sinan Bolat - Yaşı: 29 - Takımı: Antwerp (Belçika)
Paulo Henrique - Yaşı: 29 - Takımı: Akhisarspor
Harry Kewell - Yaşı: 39 - Futbolu bıraktı
Avraam Papadopoulos - Yaşı: 33 - Takımı: Brisbane Roar (Avustralya)
Gabriel Tamas - Yaşı: 34 - Takımı: Hapoel Haifa (Romanya)
Felipe Melo - Yaşı: 34 - Takımı: Palmeiras
Daniel Opare - Yaşı: 27 - Takımı: Royal Antwerp FC (Belçika)
Can Arat - Yaşı: 34 - Takımı: Kulüpsüz
Majeed Waris - Yaşı: 26 - Takımı: Porto
Emiliano Insua - Yaşı: 29 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)
Andre Santos - Yaşı: 35 - Takımı: Kulüpsüz
Colin Kazım Richards - Yaşı: 31 - Takımı: Lobos BUAP - Meksika
Bebe - Yaşı: 27 - Takımı: Maritimo (Portekiz)
Hrvoje Cale - Yaşı: 33 - Takımı: Futbolu bıraktı
Goran Pandev - Yaşı: 34 - Takımı: Genoa (İtalya)
Gustavo Colman - Yaşı: 33 - Takımı: Kulüpsüz
Kleberson - Yaşı: 38 - Takımı: Futbolu bıraktı
Robinson Zapata - Yaşı: 39 - Takımı: Club Santa Fe (Kolombiya)
Ahmed Barusso - Yaşı: 33 - Son Takımı: Kulüpsüz
Teofilo Gutierrez - Yaşı: 33 - Takımı: Junior (Kolombiya)
Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) - Yaşı: 43 - Ayvacık Belediyespor
Matias Delgado - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
Mamadou Niang - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
İbrahim Akın - Yaşı: 34 - Takımı: Altay
Serkan Balcı - Yaşı: 34 - Takımı: Sarıyer
Julio Regufe Alves - Yaşı: 25 - Son Takımı: Futbolu bıraktı
Edu - Yaşı: 36 - Takımı: Jeonbuk (Kulüpsüz)
Giovani dos Santos - Yaşı: 28 - Takımı: Los Angeles Galaxy (ABD)
Izet Hajrovic - Yaşı: 26 - Takımı: GNK Dinamo Zagreb
Alexandru Bourceanu - Yaşı: 32 - Takımı: Kulüpsüz
Lazar Markovic - Yaşı: 24 - Takımı: Liverpool
Franck Ribery - Yaşı: 34 - Takımı: Bayern Münih (Almanya)
Sasa Ilic - Yaşı: 40 - Takımı: Futbolu bıraktı
Jermaine Jones - Yaşı: 36 - Takımı: Ventura County Fusion (A.B.D.)
Morgan De Sanctis - Yaşı: 41- Takımı: Kulüpsüz
Lincoln - 39 yaşında - Futbolu bıraktı
Henri Bienvenu - Yaşı: 29 - Takımı: Al-Orooba (Birleşik Arap Emirlikleri)
Tomas Zapotocny - Yaşı: 37 - Takımı: TSV Bogen (Almanya)
Marcelo Carrusca - Yaşı: 35 - Takımı: Western Sydney Wanderers (Avustralya)
Ismael Bouzid - Yaşı: 34 - Takımı: Swift Hesperange (Lüksemburg 2. Lig)
Edu Dracena - Yaşı: 36 - Takımı: Palmeiras (Brezilya)
Junichi Inamoto - Yaşı: 38 - Takımı: Hokkaido Consadole Sapporo (Japonya)
Simao Sabrosa - Futbolu bıraktı
Ovidiu Petre - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
Piotr Brozek - Yaşı: 34 - Futbolu bıraktı
Pawel Brozek - Yaşı: 34 - Takımı: Wisla Krakow
Federico Higuain - Yaşı: 33 - Takımı: Columbus Crew (ABD)
Rodrigo Tabata - Yaşı: 37 - Takımı: Al Rayyan (Katar)
Pavel Horvath - Futbolu bıraktı
Claudio Maldonado - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
Gordon Schildenfeld - Yaşı: 33 - Takımı: Anorthosis Famagusta
Arkadiusz Glowacki - Yaşı: 38 - Takımı: Futbolu bıraktı
Manuel Fernandes - Yaşı: 32 - Takımı: Lokomotiv Moskova (Rusya)
Tomas Jun - Yaşı: 35 - Takımı: USV Oed/Zeillern (Avusturya)
Jefferson - Yaşı: 35 - Takımı: Botafogo
Roberto Hilbert - Yaşı: 33 - Takımı: Greuther Fürth
Souleymane Youla - Yaşı: 36 - Takımı: KVC Winkel Sport (Belçika
Diego Ribas - Yaşı: 32 - Takımı: Flamengo (Brezilya)
Michael Fink - Yaşı: 36 - Kulüpsüz
Sidnei - Yaşı: 28 - Takımı: Deportivo La Coruna (İspanya)
Essaid Belkalem - Yaşı: 29 - Takımı: JS Kabylie
Dentinho - Yaşı: 29 - Takımı: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Raul Meireles - Futbolu bıraktı
Michal Kadlec - Yaşı: 33 - Takımı: Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)
Gökhan Ünal - Yaşı: 35 - Takımı: Van BBSK
Egemen Korkmaz - Yaşı: 35 - Takımı: Başakşehir
Pedro Franco - Yaşı: 27 - Takımı: CD América de Cali
Guillermo Burdisso - Yaşı: 29 - Takımı: Atletico Independiente
Serdar Kesimal - Yaşı: 29 - Kulüpsüz
Özer Hurmacı - Yaşı: 31 - Takımı: Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Issiar Dia - Yaşı: 31 - Takımı: Yeni Malatyaspor
Mario Gomez - Yaşı: 32 - Takımı: Stuttgart
Dany Nounkeu - Yaşı 31 - Takımı: Akhisarspor
Alex Telles - Yaşı: 25 - Takımı: Porto (Portekiz)
Demba Ba - Yaşı: 32 - Takımı: Shanghai Greenland Shenhua
Jose Bosingwa - Yaşı: 35 - Takımı: Boşta
Nani - Yaşı: 31 - Takımı: Lazio
Adrian Mierzejewski - Yaşı: 31 Takımı: Changchun Yatai
Erman Kılıç - Yaşı: 34 - Anagold 24 Erzincanspor
Cem Sultan - Yaşı: 26 - Tuzlaspor
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