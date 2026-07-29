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        Galatasaray'da yeni sezon hazırlığı

        Galatasaray Futbol Takımı, sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 22:40 Güncelleme:
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        Galatasaray'da yeni sezon hazırlığı!

        Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Windischgarsten bölgesinde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. İlk yarım saatlik bölümü basına açık idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman, 8'e 2 top kapma ve hücum çalışmalarının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

        Sarı-kırmızılı takım, yarınki idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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