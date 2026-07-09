Galatasaray'da yeni sezon mesaisi sürüyor
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Giriş: 09 Temmuz 2026 - 15:10 Güncelleme:
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk koordinasyonundaki idman, dinamik ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı. Futbolcuların dörde dört oyun oynadığı antrenman, taktiksel çift kale maçla noktalandı. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın saat 09.30 ve 18.30’da yapacağı çift idmanla devam edecek.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde; dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dörde dört oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 09.30 ve 18.30’da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
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