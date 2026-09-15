Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı, yarın gerçekleştirilecek

        Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı, yarın gerçekleştirilecek

        Galatasaray Kulübü'nün Eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 10:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        G.Saray'da divan kurulu toplanıyor!

        Galatasaray Kulübü'ndeki Eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

        Divan kurulundan yapılan açıklamaya göre Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

        Kulüp başkanı Dursun Özbek'in gelecek dönem çalışmalarıyla ilgili sunum gerçekleştireceği toplantıda, kulübün kullanımında olan marka-logo hakkı konusunda bilgilendirmede bulunulacak.

        Tüzük gereği bu ay yapılması gereken kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait bağımsız denetimden geçmiş yıllık konsolide mali rapor ve denetim kurulu raporu ekim ayında sunulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #galatasaray
        #divan kurulu
        #Dursun Özbek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gerçek hayatla ilgisi yok"
        "Gerçek hayatla ilgisi yok"
        Bakan Tekin: Bütçeden en büyük pay eğitime ayrıldı
        Bakan Tekin: Bütçeden en büyük pay eğitime ayrıldı
        Sebze ve meyve fiyatlarına soruşturma
        Sebze ve meyve fiyatlarına soruşturma
        Husiler, Suudi Arabistan'ın 3 kentine saldırdı: 13 yaralı
        Husiler, Suudi Arabistan'ın 3 kentine saldırdı: 13 yaralı
        "Problem büyük!"
        "Problem büyük!"
        Yargıtay'dan 'şarta bağlı' rüşvet kararı
        Yargıtay'dan 'şarta bağlı' rüşvet kararı
        Bill Gates'ten yapay zeka uyarısı
        Bill Gates'ten yapay zeka uyarısı
        Daha 17 yaşındaydı... Öldüren küfür!
        Daha 17 yaşındaydı... Öldüren küfür!
        Uyuşturucu taciri balkondan kaçacaktı... Polis ellerinden yakaladı!
        Uyuşturucu taciri balkondan kaçacaktı... Polis ellerinden yakaladı!
        Yıldızlar kırmızı halıda şıklık yarışında
        Yıldızlar kırmızı halıda şıklık yarışında
        Trabzonspor'dan Thomas Reis hamlesi!
        Trabzonspor'dan Thomas Reis hamlesi!
        Damga vuran anlar
        Damga vuran anlar
        Sürpriz aşk bir ay sürdü
        Sürpriz aşk bir ay sürdü
        Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
        Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
        Ağrı kesici böbreklerini bitirdi! Hayatını eşi kurtardı
        Ağrı kesici böbreklerini bitirdi! Hayatını eşi kurtardı
        Babası kendisini suçluyor... 12 yaşındaki Yüsra okula başlayamadı
        Babası kendisini suçluyor... 12 yaşındaki Yüsra okula başlayamadı
        Dilek'in 12 yıl önce kemikleri bulundu... İskeletinden katillere ulaşıldı
        Dilek'in 12 yıl önce kemikleri bulundu... İskeletinden katillere ulaşıldı
        Rusların kaçırdığı balık büyük oldu
        Rusların kaçırdığı balık büyük oldu
        Ticari araçlarda güç savaşı
        Ticari araçlarda güç savaşı
        "Türkiye'de muadili olmayan kadınım"
        "Türkiye'de muadili olmayan kadınım"