Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL Kadınlar EuroLeague Galatasaray Frederic Dusart'a emanet!

        Galatasaray Frederic Dusart'a emanet!

        Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü belli oldu. Sarı-kırmızılılar başantrenörlük görevine Fransız çalıştırıcı Frederic Dusart'ı getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 12:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Galatasaray Dusart'a emanet!

        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Frederic Dusart getirildi.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımımızın yeni başantrenörü Frederic Dusart oldu. RAMS Park'taki imza töreni Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara'nın katılımı ile gerçekleştirildi. Frederic Dusart'a Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Profesyonel kariyerine ülkesinin ESBVA-LM Villeneuve d'Ascq takımında yardımcı antrenör olarak adım atan Dusart, Fransız temsilcisi ile Avrupa Kupası ve Fransa Ligi şampiyonlukları yaşadı.

        Dusart, ayrıca Belçika ekibi Castors Braine ile 3 Belçika Ligi ve 2 Belçika Kupası şampiyonlukları da elde etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Basketbol
        #galatasaray
        #Dusart
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Batrakov geliyor!
        Batrakov geliyor!
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        Eski eşler bir arada
        Eski eşler bir arada
        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı!
        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı!
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Yerli telefonda sona doğru
        Yerli telefonda sona doğru
        Otopsisi tamamlandı
        Otopsisi tamamlandı
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?