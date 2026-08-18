Galatasaray Frederic Dusart'a emanet!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Frederic Dusart getirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımımızın yeni başantrenörü Frederic Dusart oldu. RAMS Park'taki imza töreni Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara'nın katılımı ile gerçekleştirildi. Frederic Dusart'a Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Profesyonel kariyerine ülkesinin ESBVA-LM Villeneuve d'Ascq takımında yardımcı antrenör olarak adım atan Dusart, Fransız temsilcisi ile Avrupa Kupası ve Fransa Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Dusart, ayrıca Belçika ekibi Castors Braine ile 3 Belçika Ligi ve 2 Belçika Kupası şampiyonlukları da elde etti.