Galatasaray Futbol Takımı, 23-29 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23-29 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak.
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 18:35 Güncelleme:
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 Temmuz Perşembe günü başlayacak Avusturya kampının 29 Temmuz Çarşamba günü tamamlanacağı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 Temmuz Perşembe günü başlayacak Avusturya kampının 29 Temmuz Çarşamba günü tamamlanacağı belirtildi.
Sarı-kırmızılı ekibin kamp süresince iki hazırlık maçı oynayacağı aktarıldı.
Hazırlık müsabakası programı ve bilet satışına ilişkin bilgilendirmenin yakın zamanda yapılacağı kaydedildi.
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