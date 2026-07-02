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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Futbol Takımı, 23-29 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak

        Galatasaray Futbol Takımı, 23-29 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak

        Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23-29 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 18:35 Güncelleme:
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        G.Saray, Avusturya'da kamp yapacak!

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacak.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 23 Temmuz Perşembe günü başlayacak Avusturya kampının 29 Temmuz Çarşamba günü tamamlanacağı belirtildi.

        Sarı-kırmızılı ekibin kamp süresince iki hazırlık maçı oynayacağı aktarıldı.

        Hazırlık müsabakası programı ve bilet satışına ilişkin bilgilendirmenin yakın zamanda yapılacağı kaydedildi.

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