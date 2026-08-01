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        Galatasaray'ın rakibi Rennes!

        Galatasaray, 4. hazırlık maçında yarın akşam İstanbul'da Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 10:21 Güncelleme:
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        G.Saray'ın rakibi Rennes!

        Yeni sezon çalışmalarının yurt dışı etabını tamamlayan ve Türkiye'ye dönen Galatasaray, hazırlık maçlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar yarın saat 21.00'de Fransız ekibi Rennes ile RAMS Park’ta mücadele edecek.

        Bu sezonki ilk hazırlık maçına Ümraniyespor karşısında çıkan Aslan, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Galatasaray, Avusturya kampında da iki özel müsabaka oynadı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi Monza'ya 2-0, bir diğer İtalyan takımı Venezia'ya da 3-0'lık skorla kaybetti.

        Teknik Direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Rennes karşılaşmasının ardından 8 Ağustos Cumartesi günü evinde İspanyol temsilcisi Villarreal ile oynayacak.

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