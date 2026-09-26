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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray MCT Technic: 102 - Çayırova Belediyespor: 79 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray MCT Technic: 102 - Çayırova Belediyespor: 79 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray MCT Technic, evinde Çayırova Belediyespor'u 102-79 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 20:30 Güncelleme:
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        G.Saray MCT Technic galibiyetle başladı!

        Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Çayırova Belediyespor'u 102-79 yendi.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Ziya Özorhon, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Akkuşoğlu

        Galatasaray MCT Technic: Şehmus Hazer 15, Metu 13, Ballo 10, Ivanovic 8, Pierre 16, Robinson 11, Nikolic 3, Can Korkmaz 10, Smailagic 16, Yiğit Tekin, Efe Şekeroğlu, Yusuf Ersoy

        Çayırova Belediyespor: Crawford 21, White 20, Enes Berkay Taşkıran 3, Sulaimon 9, Simmons 14, Erdi Gülaslan, Ömer Utku Al, Canberk Kuş 2, Sokolowski, Gallinat 10, Emin Kara

        1. Periyot: 26-18

        Devre: 57-43

        3. Periyot: 78-73

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        4. Periyot: 102-79

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