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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Galatasaray, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla birlikte sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 21:56 Güncelleme:
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        G.Saray'da yeni sezon mesaisi!

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre futbolcular, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

        Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

        Tedavisi tamamlanan Wilfried Singo, antrenmanın bir bölümünde takımla, sonrasında ise atletik performans uzmanları eşliğinde ekstra çalıştı.

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