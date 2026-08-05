Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Beyoğlu'nda pazarcının kalasla yaraladığı kadının başına 10 dikiş atıldı: Kanlar içinde kaldım

BEYOĞLU'nda semt pazarında armut seçme nedeniyle kadın müşteriyle pazar esnafı arasında tartışma çıktı. İddiaya göre pazar esnafı Selahattin Ş. (55), Nurcihan Yıkılkan'ı (50), "Bacım bunları satıyorum, bunlardan ekmek yiyoruz. Ürünlere zarar vermeyin" diyerek uyardı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üz... Daha Fazla Göster BEYOĞLU'nda semt pazarında armut seçme nedeniyle kadın müşteriyle pazar esnafı arasında tartışma çıktı. İddiaya göre pazar esnafı Selahattin Ş. (55), Nurcihan Yıkılkan'ı (50), "Bacım bunları satıyorum, bunlardan ekmek yiyoruz. Ürünlere zarar vermeyin" diyerek uyardı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selahattin Ş. elindeki tahta kalası Nurcihan Y.'nin başına attı.(DHA) Daha Az Göster