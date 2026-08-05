Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla birlikte sürdürdü.
Giriş: 05 Ağustos 2026 - 21:56 Güncelleme:
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre futbolcular, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Tedavisi tamamlanan Wilfried Singo, antrenmanın bir bölümünde takımla, sonrasında ise atletik performans uzmanları eşliğinde ekstra çalıştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ