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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Singo'nun maaşı Inter'i şaşırttı!

        Singo'nun maaşı Inter'i şaşırttı!

        Galatasaray'ın parlayan yıldızı Wilfried Singo için İtalya'dan başlayan transfer flörtü, oyuncunun maaş engeline takıldı. Serie A devi Inter, Fildişi Sahilli oyuncuyu kadrosuna katmak için nabız yoklasa da mali şartları görünce masadan kalkmak zorunda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 11:21 Güncelleme:
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        Singo'nun maaşı Inter'i şaşırttı!

        İtalyan basınından sızan bilgilere göre, kadrosunu güçlendirmek isteyen Inter, Galatasaray formasıyla harikalar yaratan 25 yaşındaki sağ bek Wilfried Singo’yu radarına aldı. Oyuncunun menajeriyle ilk teması kuran Milano temsilcisi, aldığı yanıtla adeta şoka uğradı.

        Singo'nun sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 4.8 milyon Euro kazandığını öğrenen İtalyan yetkililer, bu maaş yükünün kendileri için çok fazla olduğuna karar verdi. Bu gelişmenin ardından transferden tamamen çekilme kararı alan Inter, Galatasaray kulübüne resmi bir teklif dahi iletmeden masadan kalktı ve bu hamle başlamadan rafa kalkmış oldu.

        Sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyuncusunun değerine dikkat çekmiş ve kalitesini överek şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Singo için yakın zamanda 60 milyon avroluk teklifler görürsek kimse şaşırmasın."

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