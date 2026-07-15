İtalyan basınından sızan bilgilere göre, kadrosunu güçlendirmek isteyen Inter, Galatasaray formasıyla harikalar yaratan 25 yaşındaki sağ bek Wilfried Singo’yu radarına aldı. Oyuncunun menajeriyle ilk teması kuran Milano temsilcisi, aldığı yanıtla adeta şoka uğradı.

Singo'nun sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 4.8 milyon Euro kazandığını öğrenen İtalyan yetkililer, bu maaş yükünün kendileri için çok fazla olduğuna karar verdi. Bu gelişmenin ardından transferden tamamen çekilme kararı alan Inter, Galatasaray kulübüne resmi bir teklif dahi iletmeden masadan kalktı ve bu hamle başlamadan rafa kalkmış oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyuncusunun değerine dikkat çekmiş ve kalitesini överek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Singo için yakın zamanda 60 milyon avroluk teklifler görürsek kimse şaşırmasın."