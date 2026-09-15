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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Fenerbahçe Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısında 9 maç sonra puan aldı

        Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısında 9 maç sonra puan aldı

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK, rakibinden 9 maç sonra puan almayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 10:08 Güncelleme:
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        G.Antep, 9 maç sonra F.Bahçe'den puan aldı!

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak tarihinde 9 maç sonra Sarı Lacivertliler'den puan aldı.

        Ligde geride kalan 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Güneydoğu temsilcisi, topladığı 8 puanla 7. sırada yer aldı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.

        FENERBAHÇE'YE KARŞI 9 MAÇ SONRA PUAN ALDI

        Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısında aldığı beraberlikle rakibine karşı ligde oynadığı son 9 maçın ardından ilk kez puan elde etti.

        Güneydoğu temsilcisi, Fenerbahçe ile daha önce oynadığı 9 lig maçının tamamından mağlubiyetle ayrılmıştı. Gaziantep FK, ligde son olarak 2021-2022 sezonunda evinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenmişti.

        Bu arada Fenerbahçe'den 1 puan alan Gaziantep temsilcisi, bu sezon ilk kez bir karşılaşmayı gol atamadan tamamladı.

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        #fenerbahçe
        #Gaziantep FK
        #süper lig
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