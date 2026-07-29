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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK'nın transfer yasağı kaldırıldı!

        Gaziantep FK'nın transfer yasağı kaldırıldı!

        FIFA tarafından geçici transfer yasağı cezası alan Gaziantep FK, gerekli ödemeleri yaparak yasağı kaldırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 17:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gaziantep FK'nın transfer yasağı kaldırıldı!

        Gaziantep Futbol Kulübü, FIFA tarafından verilen geçici transfer yasağı cezasının kaldırıldığını açıkladı.

        Konu ile ilgili kulüp internet sitesi vasıtasıyla açıklamayan yapan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Gaziantep Futbol Kulübümüze, FIFA tarafından geçtiğimiz dönem borçlarına ilişkin uygulanan geçici transfer yasağına neden olan tüm borçlar kulübümüzce ödenmiştir. Söz konusu verilen bu yasağa ilişkin, kulübümüzün FIFA'daki tüm dosyaları temizlenmiş olup, takımımızın transfer yasağı resmen kaldırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerine yer verdi.

        Gaziantep ekibinin, yasağı kaldırmasının ardından anlaşma sağladığı pek çok futbolcunun transferini açıklaması bekleniyor.

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