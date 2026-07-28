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        Gençlerbirliği yönetiminde görev dağılımı yapıldı!

        Gençlerbirliği'nde Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 11:18 Güncelleme:
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        Gençlerbirliği'nde görev dağılımı yapıldı!

        Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi.

        Kulübün açıklamasına göre 25 Temmuz Cumartesi günkü olağanüstü genel kurulda göreve getirilen Haydar Arda Çakmak başkanlığındaki yeni yönetim, ilk toplantısını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptı.

        Başkent temsilcisinin yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle oluştu:

        Haydar Arda Çakmak: Başkan

        Arif Ölmez: Başkan yardımcısı

        Gün Emre İçer: Başkan yardımcısı

        Ahmet Turgut: Sponsorluktan sorumlu başkan yardımcısı

        Mehmet Doğru: Altyapıdan sorumlu başkan yardımcısı

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        Hüseyin Şen: Futbol şubeden sorumlu başkan yardımcısı

        Şevder Oyman: Genel sekreter

        İbrahim Ethem Koşar: Sayman

        Murat Ilıkan: Basın sözcüsü

        Seçkin Altınel: Mali işlerden sorumlu asbaşkan

        Gökhan Kavlak: TFF ile ilişkilerden sorumlu asbaşkan

        Oktay Banlı: Sağlıktan sorumlu asbaşkan

        Latif Orhan: Tesislerden sorumlu asbaşkan

        Hacı Altınok: Yerel yönetimlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi

        Hüseyin Yalçın: Yerel yönetimlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi

        Cevdet Toptaş: Amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi

        Tayfun Bağlan: Taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyesi

        Habib Aktaş: Hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi

        Tarık Demirelli: Kamudan sorumlu yönetim kurulu üyesi

        Kadir Özgür Keskin: Gelir getirici işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi

        Bahri Kavak: Gelir getirici faaliyetlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi

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        Enes Altınışık: Sportif AŞ'den sorumlu yönetim kurulu üyesi

        Tolga Arslan: Sportif AŞ'den sorumlu yönetim kurulu üyesi

        Murat Kahramaner: Stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi

        Arslan Atar: Tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi

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