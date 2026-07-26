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        Haberler Spor Voleybol Gizem Örge: Harika bir iş çıkardık

        Gizem Örge: Harika bir iş çıkardık

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın kaptanı Gizem Örge, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek zafere ulaştıkları maçın ardından konuştu. Dizinde büyük bir ağrı yaşamasına rağmen oynadığını belirten Örge, "Çok zor bir maç oldu! Brezilya'yı da tebrik ediyoruz. Harika bir final maçı oldu. Dizimde büyük bir ağrı ile oynadım ama bu takıma çaba sarf eden herkese teşekkürler. Harika bir iş çıkardık." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 17:19 Güncelleme:
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        "Harika bir iş çıkardık"

        2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa uzanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın kaptanı Gizem Örge, zaferi değerlendirdi.

        "HARİKA BİR İŞ ÇIKARDIK"

        Maçın ardından konuşan Gizem Örge, "Çok zor bir maç oldu! Brezilya'yı da tebrik ediyoruz. Harika bir final maçı oldu. Dizimde büyük bir ağrı ile oynadım ama bu takıma çaba sarf eden herkese teşekkürler. Harika bir iş çıkardık. Çok mutluyum." dedi.

        "KUPAYI BİR KEZ DAHA EVİMİZE GÖTÜRMEYİ BAŞARDIK"

        Açıklamalarına devam eden kaptan, "Sonuna kadar mücadele ettik, bu kupayı bir kez daha evimize götürmek istedik ve başardık.

        Çok zor maçtı, kalbi bizimle atan herkese teşekkürler. Kupayla eve dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

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