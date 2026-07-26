Gizem Örge: Harika bir iş çıkardık

2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa uzanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın kaptanı Gizem Örge, zaferi değerlendirdi.

"HARİKA BİR İŞ ÇIKARDIK"

Maçın ardından konuşan Gizem Örge, "Çok zor bir maç oldu! Brezilya'yı da tebrik ediyoruz. Harika bir final maçı oldu. Dizimde büyük bir ağrı ile oynadım ama bu takıma çaba sarf eden herkese teşekkürler. Harika bir iş çıkardık. Çok mutluyum." dedi.

"KUPAYI BİR KEZ DAHA EVİMİZE GÖTÜRMEYİ BAŞARDIK"

Açıklamalarına devam eden kaptan, "Sonuna kadar mücadele ettik, bu kupayı bir kez daha evimize götürmek istedik ve başardık.

Çok zor maçtı, kalbi bizimle atan herkese teşekkürler. Kupayla eve dönüyoruz." ifadelerini kullandı.