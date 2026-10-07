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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Görme engelli Levent Karadöl, Felipe Massa ile İstanbul'da piste çıktı!

        Görme engelli Levent Karadöl, Felipe Massa ile İstanbul'da piste çıktı!

        Dünyaca ünlü Brezilyalı eski Formula 1 pilotu Felipe Massa, Formula 1 tutkunu olan görme engelli Levent Karadöl ile İstanbul'da piste çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 11:11 Güncelleme:
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        Massa, görme engelli hayranıyla İstanbul Park'ta buluştu

        Formula 1 Türkiye GP tanıtımları için Kültür ve Turizim Bakanlığı’na bağlı TGA tarafından Türkiye’de ağırlanan dünyaca ünlü Brezilyalı eski Formula 1 pilot Felipe Massa, Ankara'da yaşayan ve 32 yıldır Formula 1 tutkunu olan görme engelli Levent Karadöl ile İstanbul'da piste çıktı.

        Felipe Massa ile Tosfed İstanbul Park'ta tur atma şansı yakalayan Karadöl tur boyunca unutulmaz dakikalar yaşadı. Felipe Massa'nın pist üzerinde marifetlerini yan koltukta deneyimleyen Levent Karadöl hayallerine kavuşmuş oldu.

        Formula 1'e olan hayranlığıyla bilinen Karadöl, araçların motor seslerinden hangi markaya ait olduğunu anlayabiliyor.

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        #formula 1
        #felipe massa
        #F1
        #İstanbul Park
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