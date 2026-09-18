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        Göztepe'de istikrarın adı Stanimir Stoilov!

        Trendyol Süper Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçını kazanıp ilk galibiyetini almayı hedefleyen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov adeta istikrar abidesi oldu. Sarı-kırmızılılarla 2028 yılına kadar sözleşmesini uzatan Bulgar teknik adam son 10 yıl baz alındığında İzmir ekibinde en çok maça çıkan çalıştırıcı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 12:28 Güncelleme:
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        Göztepe'de istikrarın adı Stoilov!

        Trendyol Süper Lig'de 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında Avrupa'yı kovalayan Stoilov, hedefine kıl payı ulaşamazken, bu sezona kötü bir başlangıç yaptı.

        Bu yıl ilk 5 maçta 2 puan toplayıp 18'inci sıraya gerileyen Göztepe'de Sport Republic yönetimi her şeye rağmen Stoilov'a güven oyu verdi ve tecrübeli teknik adamın sözleşmesi uzatıldı.

        Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen de Stanimir Stoilov'a övgüler yağdırıp, "Stanimir'e ve birlikte yürümeyi seçtiğimiz yola olan inancım değişmedi. Stanimir, çok az kişinin bu zorluğu göze alacağı bir dönemde Göztepe'yi seçti. Kulübümüze, projemize ve şehrimize inandı. Geride bıraktığımız üç sezonda birlikte unutulmaz anlar yaşadık. Kendisi, kaydettiğimiz ilerlemede çok önemli bir rol üstlendi. Bugün, zorlu bir süreçten geçerken, aynı inancı kendisine gösterme sırası bizde" dedi.

        OKAN BURUK'LA BAŞLADI

        Göztepe, Stanimir Stoilov dışında son 10 yılda 12 farklı teknik adamla çalıştı. Süper Lig'e yükseldiği 2016-17 sezonuna şu an Galatasaray'da başarıdan başarıya koşan teknik direktör Okan Buruk'la başlayan Göztepe, deneyimli isim Yılmaz Vural'la sezonu tamamlayıp play-offtan hedefine ulaştı. Ertesi sezon Süper Lig'de Tamer Tuna ile yola giren Göztepe, 2018-2019'da Bayram Bektaş'a takımı emanet etti. Bektaş'ın ardından aynı sezon Kemal Özdeş ve yine Tamer Tuna görev yaptı. Göztepe, 2019-2020'ye Tamer Tuna ile başlasa da İlhan Palut'la maratonu tamamladı. Göz-Göz, 2021-2022'ye İlhan Palut yönetiminde girdi.

        KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ

        Ancak Palut'la yola devam edilemedi ve Ünal Karaman tercihi yapıldı. Göztepe, Süper Lig'de küme düşme acısı yaşadığı 2021-2022 sezonuna Ünal Karaman'la başlayıp Nestor El Maestro ve Stjepan Tomas'la çalıştı. Ardından 2022-2023 sezonunda Sport Republic şirketi futbol şubesini devraldı. Şirketin ilk teknik direktörü Turgay Altay oldu. 2022-23'e Altay ile start veren Göztepe yaşanan ayrılık sonrası Ekrem Dağ'ı takımın başına getirdi. Göztepe 2023-2024'te son olarak Hırvat teknik direktör Radomir Kokovic'le başlangıcı yaptı. Ancak Kokovic'in de macerası uzun sürmedi ve Stoilov uzun bir süre göreve devam edeceği Göztepe'ye imza attı.

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        #Göztepe
        #Stanimir Stoilov
        #süper lig
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