Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe, transferde gaza bastı!

        Göztepe, transferde gaza bastı!

        Göztepe, son olarak Bodrum FK forması giyen Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna katarak yeni sezon öncesindeki altıncı transferini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 11:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Göztepe, transferde gaza bastı!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yaz transfer dönemine 23 yaşındaki golcü Sinclair Armstrong'u kadrosuna katarak başlayan sarı-kırmızılılar, ikinci forvet takviyesini ise Andre Henrique ile yaptı. Orta saha rotasyonunu Alex Matos transferiyle güçlendiren İzmir ekibi, savunma hattına Noah Sonko Sundberg'i dahil ederken, kaleyi de Luka Gugeshashvili'ye emanet etti.

        Sarı-kırmızılılar, son olarak Bodrum FK'den Gökdeniz Bayrakdar'ı renklerine bağladığını açıklayarak yaz transfer dönemindeki altıncı takviyesini gerçekleştirdi. Böylece kadrosuna altı yeni isim kazandıran Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürürken, önümüzdeki günlerde birkaç yeni ismi daha renklerine katması bekleniyor.

        AYRILIKLAR YAŞANABİLİR

        Yaz transfer döneminde kadrosuna 6 yeni isim katan Göztepe'de ayrılıklar da yaşanabilir. Sarı-kırmızılı ekipte Dennis, Juan ve Arda Okan'a birçok kulübün ilgi gösterdiği öğrenilirken, yönetimin de uygun teklifler gelmesi halinde oyuncuların satışına sıcak baktığı belirtildi.

        İzmir temsilcisinin, bu futbolcuların takımdan ayrılması durumunda ise yerlerini aynı seviyede transferlerle doldurmayı planladığı ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 3 Ağustos 2026 ("Çerçeve Yasa" Taslağında Neler Var?)

        Ankara'nın gündemini hareketlendiren "Çerçeve Yasa" taslağı ve infaz sistemine ilişkin düzenlemeler HT 360'da tüm yönleriyle ele alındı. Taslakta hangi maddeler yer alıyor? İnfaz rejiminde köklü değişiklikler mi geliyor? AK Parti'nin hazırladığı düzenlemenin siyasi ve hukuki yansımaları ile muhalefe...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çerçeve yasa bugün Meclis'e sunulacak
        Çerçeve yasa bugün Meclis'e sunulacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        Adını tarihten alan dijital tehlike
        Adını tarihten alan dijital tehlike
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi
        Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        34 yıl sonra gelen mutluluk! İkiz kızlarıyla Anıtkabir’i ziyaret ettiler
        34 yıl sonra gelen mutluluk! İkiz kızlarıyla Anıtkabir’i ziyaret ettiler
        Bitcoin dururken niye borsa çıldırdı?
        Bitcoin dururken niye borsa çıldırdı?
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Kalaşnikoflu saldırıda kendisi de yaralandı! Tetikçilere konum gönderdi iddiası!
        Kalaşnikoflu saldırıda kendisi de yaralandı! Tetikçilere konum gönderdi iddiası!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!