Hasan Özmeriç: Final oynayacağımıza inanıyorum!

Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Fransa'yı 94-87 yenerek yarı finale yükselen Türkiye'de başantrenör Hasan Özmeriç, seyircinin büyük desteğiyle çok iyi bir takımı mağlup ettiklerini söyledi.

Başantrenör Özmeriç ile milli basketbolcu Darius Karutasu, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SIRBİSTAN'I YENİNCE ALTIN MADALYAYI KONUŞURUZ"

Zor bir turnuva oynadıklarını belirten Hasan Özmeriç, "Gerçekten taraftar bizi çok iyi destekliyor. Çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Evinde oynamak ayrı bir stres. Biz de bu stresimizi attık. Fransa, çok iyi bir takım. Seyircinin pozitif bir etkisi oldu. A Milli Takım'a 2-3 oyuncu göndermek esas hedefimiz. 1-2 saat bunun sevincini yaşayıp Sırbistan maçına konsantre olacağız. Yarın seyirci bugünkü gibi salonu doldurur ve yanımızda olursa bu çocukların maçı kazanacağını düşünüyorum. Final oynayacağımızı düşünüyorum. Sırbistan'ı yenince altın madalyayı konuşuruz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada 24 sayı kaydeden Karutasu ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu mutluluğu anlatamıyorum. İnşallah finale çıkar ve şampiyon oluruz. Sırbistan'dan intikam almaya çalışacağız. Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bizi yendiler. Şimdi sıra bizde." diye konuştu.