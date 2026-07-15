Hatayspor'da teknik direktör Bekir İrtegün ile yollar ayrıldı!

2. Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Bekir İrtegün ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Bekir İrtegün ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze hizmet ettiği süre zarfında gösterdiği profesyonellik ve özverili çalışmalarından dolayı Sayın Bekir İrtegün ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İrtegün, Trendyol 1. Lig'in 2025-2026 sezonunun devre arasında Gökhan Alaş'ın ardından teknik direktörlük görevine getirilmişti. Bordo-beyazlılar sezonu 19. sırada tamamlayarak 2. Lig'e düşmüştü.