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        Haberler Spor Futbol Hollanda Milli Takımı, Xavi'ye emanet!

        Hollanda Milli Takımı, Xavi'ye emanet!

        Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Xavi Hernandez'in getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 22:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hollanda Milli Takımı, Xavi'ye emanet!

        Ronald Koeman ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarını sürdüren KNVB, son olarak Barcelona'yı çalıştıran İspanyol teknik adam Xavi Hernandez ile anlaşmaya vardı.

        46 yaşındaki çalıştırıcı, Hollanda Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

        Yapılan anlaşmaya göre İspanyol teknik adam, Hollanda Milli Takımı ile 2030 FIFA Dünya Kupası'nın sonuna kadar sürecek sözleşmeye imza attı.

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