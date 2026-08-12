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        Haberler Spor Futbol İngiltere Hull City, Nobel Mendy'yi açıkladı

        Hull City, Nobel Mendy'yi açıkladı

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City, Senegalli stoper Nobel Mendy'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 21:11 Güncelleme:
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        Hull City, Nobel Mendy'yi açıkladı!

        İngiltere Premier Ligi'nin yeni ekibi Hull City, Senegalli defans oyuncusu Nobel Mendy'i renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Geçen sezon Rayo Vallecano formasıyla 28 maça çıkan Mendy, iki gol attı. Senegalli futbolcu, İspanyol ekibiyle UEFA Konferans Ligi finaline kadar yükselme başarısını gösterdi.

        Mendy, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Atletik bir oyuncuyum. Küçüklüğümden beri Premier Lig'de oynamak istiyordum. Bu harika bir meydan okuma ve buna hazırım." ifadelerini kullandı.

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