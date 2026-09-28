İrlanda'dan İsrail'e tarihi 'Gazze' protestosu

Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanan UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında İrlanda Cumhuriyeti ile İsrail karşı karşıya geldi.

İRLANDA MÜCADELEYİ 3-0 KAZANDI

İrlanda Cumhuriyeti, karşılaşmanın ilk 25 dakikasında 3-0 öne geçerken mücadeleden de aynı skorla galip ayrıldı.

İRLANDALI FUTBOLCULAR GAZZE'DE HAYATINI KAYBEDEN FİLİSTİNLİLERİ ANDI

Karşılaşmanın son golünü atan Jack Moylan, gol sevincinde siyah kol bandını çıkarıp öptü ve havaya kaldırdı.

İrlandalı futbolcular, Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandı takarken İsrail Milli Marşı okunduğu sırada da yere baktı.

İSRAİLLİ FUTBOLCULARIN ELİNİ SIKMADILAR

AA'nın haberine göre iki takım arasında maç öncesi seremonide, marşların ardından geleneksel olarak gerçekleştirilen ve "fair play" ile karşılıklı saygı ilkesini simgeleyen el sıkışma seremonisi yapılmadı.

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Marşların ardından iki takım, el sıkışma seremonisi için yan yana dizilmedi. İrlandalı oyuncular, İsrailli futbolcuların ellerini sıkmadı. Takım kaptanları arasında karşılıklı flama değişimi de yapılmadı. Karşılaşmanın ardından iki takım futbolcuları arasında forma değişimi de gerçekleşmedi.

İRLANDALI KALECİ BAZUNU, İSRAİL'E KARŞI OYNAMAYI REDDETMİŞTİ

İsrail'e karşı oynamayı reddeden İrlanda Milli Takımı'nın kalecisi Gavin Bazunu da maç kadrosunda yer almadı.

"BİZ SOYKIRIMA KARŞI OYNUYORUZ"

Maçtan önce açıklamalarda bulunan İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, İsrail ile karşılaşacak olmaktan rahatsızlık duyduklarını belirterek, "Biz soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz." ifadesini kullanmıştı.