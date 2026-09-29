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        Haberler Spor Futbol Milli Takım İsmail Yüksek: Bize yakışmayan bir mücadele

        İsmail Yüksek: Bize yakışmayan bir mücadele

        A Milli Futbol Takımımız'ın orta sahası İsmail Yüksek, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 yenildikleri mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. İnanılmaz kötü bir mücadele olduğunu belirten Yüksek, "Bize yakışmayan, inanılmaz kötü bir mücadele vardı. Taraftarın tepkisi bizi üzdü ve takımı da düşürdü. İkinci yarıda daha iyi mücadele ettik." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 01:13 Güncelleme:
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        "Bize yakışmayan bir mücadele"

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup olan milli takımımızın orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, karşılaşmanın ardından konuştu.

        "BİZE YAKIŞMAYAN BİR MÜCADELE"

        İsmail Yüksek, "Bize yakışmayan, inanılmaz kötü bir mücadele vardı. Taraftarın tepkisi bizi üzdü ve takımı da düşürdü. İkinci yarıda daha iyi mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

        ÖZÜR DİLEMEK

        Özür dilemenin artık çare olmadığını belirten milli oyuncu, "Milletimiz artık özür dileme mevzularından sıkıldı." dedi.

        "UTANÇ VERİCİ BİR TABLO"

        Karşılaşmayı değerlendiren İsmail Yüksek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hem skor olarak hem mücadele olarak utanç verici bir tablo vardı bugün. Kendi adıma ve takım adına söz veriyorum; bunu düzeltmek için her şeyimizi vereceğiz."

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