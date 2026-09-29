İsmail Yüksek: Bize yakışmayan bir mücadele

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup olan milli takımımızın orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, karşılaşmanın ardından konuştu.

"BİZE YAKIŞMAYAN BİR MÜCADELE"

İsmail Yüksek, "Bize yakışmayan, inanılmaz kötü bir mücadele vardı. Taraftarın tepkisi bizi üzdü ve takımı da düşürdü. İkinci yarıda daha iyi mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEMEK

Özür dilemenin artık çare olmadığını belirten milli oyuncu, "Milletimiz artık özür dileme mevzularından sıkıldı." dedi.

"UTANÇ VERİCİ BİR TABLO"

Karşılaşmayı değerlendiren İsmail Yüksek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem skor olarak hem mücadele olarak utanç verici bir tablo vardı bugün. Kendi adıma ve takım adına söz veriyorum; bunu düzeltmek için her şeyimizi vereceğiz."