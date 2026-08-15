İstanbulspor: 2 - Bodrum FK: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında İstanbulspor ile Bodrum FK, 2-2 berabere kaldı. 77'de Florian Loshaj ve 79. dakikada Ege Bilsel'in golleriyle 2-0'dan 2-2'lik eşitliği yakalayarak beraberliği kurtaran Bodrum FK, haftayı 1 puanla tamamladı. İstanbulspor da haftayı 1 puanla kapatan diğer bir takım oldu.
Giriş: 15 Ağustos 2026 - 21:22 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında İstanbulspor ile Bodrum FK karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.
Ev sahibinin gollerini 3'te Ilianov Iliev ile 21. dakikada Yusuf Ali Özer kaydederken, konuk ekibe 2-2'lik eşitliği getiren golleri ise 77'de Florian Loshaj ve 79. dakikada Ege Bilsel attı.
Bu sonuçla beraber İstanbulspor ile Bodrum FK, puanını 1'e çıkardı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbulspor, Van Spor FK'ya konuk olacak. Bodrum FK, Muğlaspor'la karşılaşacak.
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