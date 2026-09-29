UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup olan A Milli Takımımız'da Zeki Çelik maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, alınan skordan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek karşılaşmanın böyle sonuçlanmaması gerektiğini ifade etti.

İŞTE ZEKİ ÇELİK'İN SÖZLERİ:

Bu skoru beklemiyorduk, çok üzgünüz! Böyle oynamamamız lazımdı! Biz kaliteli futbolcularız! Sonrasında daha iyi oynamaya başladık ama olmadı. İtalya ne kadar iyi olsa bile sahamızda 4-1 olmamalıydı! Diğer iki maçta galibiyetler alarak ülkemizi sevindirmek istiyoruz.