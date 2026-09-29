Zeki Çelik: Sahamızda 4-1 olmamalıydı!
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde A Milli Takımımız, İtalya'yı ağırladı. İlk maçta Fransa'ya 1-0 mağlup olan Ay-Yıldızlılar, İtalya'ya 4-1 kaybetti ve gruptaki 2. maçında 2. yenilgisini aldı.
Giriş: 29 Eylül 2026 - 00:23 Güncelleme:
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup olan A Milli Takımımız'da Zeki Çelik maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Milli futbolcu, alınan skordan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek karşılaşmanın böyle sonuçlanmaması gerektiğini ifade etti.
İŞTE ZEKİ ÇELİK'İN SÖZLERİ:
Bu skoru beklemiyorduk, çok üzgünüz! Böyle oynamamamız lazımdı! Biz kaliteli futbolcularız! Sonrasında daha iyi oynamaya başladık ama olmadı. İtalya ne kadar iyi olsa bile sahamızda 4-1 olmamalıydı! Diğer iki maçta galibiyetler alarak ülkemizi sevindirmek istiyoruz.
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