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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Zeki Çelik: Sahamızda 4-1 olmamalıydı!

        Zeki Çelik: Sahamızda 4-1 olmamalıydı!

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde A Milli Takımımız, İtalya'yı ağırladı. İlk maçta Fransa'ya 1-0 mağlup olan Ay-Yıldızlılar, İtalya'ya 4-1 kaybetti ve gruptaki 2. maçında 2. yenilgisini aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 00:23 Güncelleme:
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        Zeki Çelik: Sahamızda 4-1 olmamalıydı!

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup olan A Milli Takımımız'da Zeki Çelik maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Milli futbolcu, alınan skordan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek karşılaşmanın böyle sonuçlanmaması gerektiğini ifade etti.

        İŞTE ZEKİ ÇELİK'İN SÖZLERİ:

        Bu skoru beklemiyorduk, çok üzgünüz! Böyle oynamamamız lazımdı! Biz kaliteli futbolcularız! Sonrasında daha iyi oynamaya başladık ama olmadı. İtalya ne kadar iyi olsa bile sahamızda 4-1 olmamalıydı! Diğer iki maçta galibiyetler alarak ülkemizi sevindirmek istiyoruz.

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        #UEFA Uluslar Ligi
        #Zeki Çelik
        #a milli takım
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