Jillian Chantel Alleyne, Beşiktaş'ta

Seyir tepesindeki cinayete tanık oldukları için öldürülmüşler

Adana'da, seyir tepesinde 28 yaşındaki Osman Ataş'ın tabancayla öldürdüğü 44 yaşındaki Semra Yılmaz, 25 yaşındaki Ali Can Demir ve 28 yaşındaki Sinan İlbey'in cenazeleri, yakınlarına teslim edildi. Ataş'ın, tartıştığı Semra Yılmaz'ı vurduktan sonra Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i de cinayete tanık o... Daha Fazla Göster Adana'da, seyir tepesinde 28 yaşındaki Osman Ataş'ın tabancayla öldürdüğü 44 yaşındaki Semra Yılmaz, 25 yaşındaki Ali Can Demir ve 28 yaşındaki Sinan İlbey'in cenazeleri, yakınlarına teslim edildi. Ataş'ın, tartıştığı Semra Yılmaz'ı vurduktan sonra Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i de cinayete tanık oldukları için öldürdüğü ortaya çıktı(DHA) Daha Az Göster