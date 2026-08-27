UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'e konuk oldu. Siyah-beyazlılar zorlu mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. İlk maçı evinde 3-0 kazanan Kara Kartal, Avrupa Ligi biletini almaya hak kazandı.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

İŞTE ITALIANO'NUN SÖZLERİ:

Hedefimize ulaştık, çok istekliydik. Bu maça bakmaya gerek yok. 3-0 sayesinde turladık. Hedefimize ulaştık. Sezonun ilk gerçek görevini yaptık, o yüzden mutluyuz. Gruplardayız artık.

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"BU MAÇIN ANALİZİNE GEREK YOK"

Gruplara kaldık. İlk maçın sonucu bugün için önemliydi. Daha iyi performans göstermeliydik. Tempo çok düştük. Gol yedik ve üzgünüm. Bu golü yemeyebilirdik. Daha iyi iş yapabilirdik. Bugün farklıydı. Mental olarak yüzde 100 hazır değildi takım, ilk maçtan dolayı, çok konsantre değildi. Bu maçın analizini bile yapmaya gerek yok. Bugün mutluyum. Avrupa'dayız, gruplardayız, önümüzdeki maça bakmalıyız. Hedefimize ulaştık.

"BUGÜNÜ YOK SAYMALIYIZ"

Bugün herkes gördü, tempo ve ritm çok düşüktü. Yoğunluğu da herkes gördü. Kartal bu sezon ilk defa 80 dakika oynadı. Vlahovic ve Trossard da hazırlık süreci geçirmedi. Onlar da yavaş yavaş ritim kazanacaktır. Bugünü yok saymalıyız herkes için. Lig devam ediyor. Ligde daha farklı bir performans göreceğiz. Konsantrasyon seviyesi de daha farklı olacak.

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"HAYAL KIRIKLIĞI YOK"

Asla moralimiz düşük değil. Bu sezonun en büyük hedeflerinden birine ulaştık. Avrupa Ligi kulübün hedefiydi, kişisel olarak hedefimdi. Hayal kırıklığı yok. Maçın analizine gerek yok. İlk maçtan dolayı daha rahattık. Ritm ve tempo olarak düşük bir maçtı. Hedefimize ulaştık, mutluyuz. Hiçbir olumsuzluk yok. Lig başlıyor tekrar, lige dönüyoruz. İyi bir şekilde reaksiyon göstermemiz gerekiyor iki mağlubiyetin ardından. Pazartesi günü taraftarımızın önünde iyi bir maç çıkarmak istiyoruz.

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"AZ SÜRE BULAN OYUNCULARA SÜRE VERDİM"

Bugünkü performansların analizine gerek yok. İlk maçın verdiği rahatlık vardı. Performanslara bakılmaz. Az süre bulan oyunculara süre verdim. Kartal, Vlahovic, Outtara... Onlara süre vermeye çalıştım. İki tane genç, kaliteli oyuncu aramıza katıldı. Biri sağ kanat, biri orta saha. Özellikle orta sahaya daha 'uzman' bir oyuncu diyebiliriz. İtalya gibi bir ligde çok maça çıktı. Üç kulvarda oynayacağız, hepsine ihtiyacımız var. Avrupa Ligi çok zor bir turnuva, hiç öyle kolay değil. Önemli olan, bu iki mağlubiyete nasıl reaksiyon vereceğiz.

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"ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ ARASINDA ÇOK BÜYÜK FARK YOK"

Avrupa Ligi, çok zor bir lig. Bütün takımlar çok seviyede. Bence Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi arasında çok büyük fark yok. Gerçekten değerli ve yüksek seviye takımlar. Avrupa Ligi, güzel yolculuk olacak bence. Büyük ve kaliteli takımlara karşı oynayacağız. Oynayacağımız her maçta, üç kulvarda, hepsini iyi oynamak istiyoruz. Elimizden geleni yapmak, Beşiktaş'ı onore etmek istiyoruz. Bu taraftar, en iyisini görmeyi hak ediyor.

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"İLK 24'Ü İSTİYORUZ"

İlk hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmaktı, başardık. Sonraki hedefimiz lig aşamasından çıkmak olacak. İlk 8 takım direkt çıkıyor, 9-24 play-off oynuyor. Biz ilk 24 içinde olmak istiyoruz. Sonra nereye gideceğimize bakacağız. Bunun için iyi çalışmalıyız. Potansiyelimiz var, daha da büyümeliyiz. Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil etmeliyiz.