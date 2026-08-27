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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Zeljko Sopic: Takımımla gurur duyuyorum!

        Zeljko Sopic: Takımımla gurur duyuyorum!

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'te teknik direktör Zeljko Sopic, takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 23:09 Güncelleme:
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        "Takımımla gurur duyuyorum!"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kauno Zalgiris'te teknik direktör Zeljko Sopic, "Bugün harika bir maça imza attık. Biz de ideal on birimizle oynamadık. Takımımla gurur duyuyorum. Sadece taraftarlarımızın değil, bütün ülkenin bizimle gurur duyduğunu düşünüyorum. Her zaman nasıl savaştığımızı söyledim. Ne diyeceğimi bilmiyorum ama Beşiktaş'ı yendiğimize inanamıyorum. Dürüst olmak gerekirse, bu galibiyet bize bir şey kazandırmaz. Beşiktaş'la aramızda devasa bir evren var ama bugün onları yendik. Bugün biz daha iyiydik." diye konuştu.

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        Beşiktaş'la aralarında çok büyük bir fark olduğunu aktaran Sopic, kariyerinin en büyük zaferlerinden birini aldığını kaydederek, şunları aktardı:

        "Daha büyük bir bütçeye ve biraz daha iyi oyunculara sahipler. Taraftarlarımızın desteklerine bir kez daha teşekkür ederim, muazzamdı. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Aramızda çok büyük bir fark var. Normalde evimizde oynamak bizim için daha kolaydır, ancak onları yenmek istiyorsanız biraz şansınız, üst düzey bir kaleciniz ve sahada her şeyi verecek 11 savaşçınız olmalı."

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        #kauno zalgiris
        #beşiktaş
        #Avrupa Ligi
        #Zeljko Sopic
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