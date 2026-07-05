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        Haberler Spor Diğer Güreş Kırkpınar'da finalin adı Erkan Taş - Feyzullah Aktürk

        Kırkpınar'da finalin adı Erkan Taş - Feyzullah Aktürk

        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk finale yükseldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 17:34 Güncelleme:
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        Kırkpınar'da finalistler belli oldu!

        Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale yükselen iki isim oldu.

        Edirne'de bulunan Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilen başpehlivanlık yarı final müsabakaları, güreşseverlere büyük heyecan yaşattı.

        Günün ilk yarı final karşılaşmasında Erkan Taş ile Seçkin Duman karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında etkili bir performans ortaya koyan Taş, adını finale yazdırdı.

        Diğer yarı final müsabakasında ise Feyzullah Aktürk ile Mustafa Taş, er meydanına çıktı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibine üstünlük kuran Feyzullah Aktürk finale yükseldi.

        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık finalinin adı Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk oldu.

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