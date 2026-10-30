Konyaspor-Galatasaray maçının VAR'ı Alan Kijas
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçında VAR'da Avusturyalı hakem Alan Kijas görev yapacak.
Giriş: 30 Ekim 2026 - 12:12 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile Galatasaray bugün saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakem ise Ömer Tolga Güldibi olacak.
Mücadelede VAR'da Avusturyalı Alan Kijas, AVAR'da da Davut Dakul Çelik görev yapacak.
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