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        Konyaspor-Galatasaray maçının VAR'ı Alan Kijas

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçında VAR'da Avusturyalı hakem Alan Kijas görev yapacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 12:12 Güncelleme:
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        Konyaspor-G.Saray maçına Avusturyalı VAR!

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile Galatasaray bugün saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakem ise Ömer Tolga Güldibi olacak.

        Mücadelede VAR'da Avusturyalı Alan Kijas, AVAR'da da Davut Dakul Çelik görev yapacak.

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        #galatasaray
        #konyaspor
        #var
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