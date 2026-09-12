Kylian Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler!

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, France Football'a verdiği röportajda Ballon d'Or hedefinden genç yıldızlara, kendisine yönelik "bencil" eleştirilerinden sosyal medyadaki paylaşımlara kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mbappe, verdiği röportajda kendisini heyecanlandıran genç oyuncular arasında takım arkadaşı Arda Güler'e de yer verdi.

ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

Mbappe, gelecekte dünya futboluna damga vurabilecek genç oyuncularla ilgili değerlendirmesinde Real Madrid'den takım arkadaşı Arda Güler'e de ayrı bir parantez açtı.

REKLAM

26 yaşındaki futbolcu, "Şu anda gençler arasında beni heyecanlandıran Lamine Yamal var; her şeye sahip. Arda Güler çok ileri seviyelere ulaşabilir. Endrick'in potansiyeli var, o bir golcü." dedi.

BENCİLLİK YANITI!

Mbappe, bencil olup olmadığına yönelik soruya da dikkat çeken bir yanıt verdi.

27 yaşındaki futbolcu, "Kendimi bencil olarak görüyor muyum, hayır! Sadece gol atma takıntım var çünkü benim işim bu. Nasıl bencil olabilirim, Fransa Milli Takımı tarihinin en fazla asist yapan oyuncusuyum. Bu, tarihteki tüm Fransız oyuncuların bencil olduğu anlamına gelir çünkü benden daha az asist yaptılar." ifadelerini kullandı.

REKLAM

"MESSI VE RONALDO GERİ KALANIMIZA PEK ÖDÜL BIRAKMADI"

Profesyonel kariyerinde 10 yılı geride bırakan Mbappe, henüz Ballon d'Or kazanamamasıyla ilgili de konuştu.

Fransız oyuncu, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun uzun yıllar boyunca ödüle damga vurduğuna dikkat çekerek, "10 yıl önce insanlar şu ana kadar Ballon d'Or kazanmış olacağımı düşünüyordu. Ancak 10 yıl önce Messi'nin 39 yaşına kadar oynayabileceğini ve üç Ballon d'Or daha kazanacağını bilmiyorduk. Cristiano ile birlikte geri kalanımıza pek ödül bırakmadılar." ifadelerini kullandı.