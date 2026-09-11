Leandro Trossard siftah yaptı!
Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, siyah-beyazlı formayla ilk golünü Erzurumspor FK karşısında kaydetti.
Giriş: 11 Eylül 2026 - 22:14 Güncelleme:
Beşiktaş’ın Belçikalı oyuncusu Leandro Trossard, Erzurumspor FK karşısında fileleri havalandırarak siyah-beyazlılardaki ilk gol sevincini yaşadı.
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Erzurumspor FK’yı 3-0 mağlup etti. Mücadelenin 27. dakikasında Hyeon-Gyu Oh’un asistinde ağları sarsan Leandro Trossard, siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.
Müsabakaya 11’de başlayan Belçikalı oyuncu, 84. dakikada yerini Ernest Poku’ya bıraktı.
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