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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Leandro Trossard siftah yaptı!

        Leandro Trossard siftah yaptı!

        Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, siyah-beyazlı formayla ilk golünü Erzurumspor FK karşısında kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 22:14 Güncelleme:
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        Leandro Trossard siftah yaptı!

        Beşiktaş’ın Belçikalı oyuncusu Leandro Trossard, Erzurumspor FK karşısında fileleri havalandırarak siyah-beyazlılardaki ilk gol sevincini yaşadı.

        Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Erzurumspor FK’yı 3-0 mağlup etti. Mücadelenin 27. dakikasında Hyeon-Gyu Oh’un asistinde ağları sarsan Leandro Trossard, siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

        Müsabakaya 11’de başlayan Belçikalı oyuncu, 84. dakikada yerini Ernest Poku’ya bıraktı.

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        #beşiktaş
        #Leandro Trossard
        #erzurumspor fk
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