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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Leroy Sane'ye bir kötü haber de Almanya'dan!

        Leroy Sane'ye bir kötü haber de Almanya'dan!

        Galatasaray'da beklentilerin altında performan sergileyen Leroy Sane'ye bir kötü haber de Almanya'dan geldi. Jürgen Klopp, Alman yıldızı milli takıma davet etmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 11:43 Güncelleme:
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        Sane'ye bir kötü haber de Almanya'dan!

        Galatasaray'da sezona kötü başlayan ve 11'deki yerini şimdiye kadar kaybeden Sane'ye ülkesinden de kötü haber geldi.

        Almanya'nın yeni patronu Jürgen Klopp, yıldız futbolcuyu aday kadroya davet etmeme kararı aldı.

        Galatasaray'da bir türlü ritim bulamayan Sane, yine aynı sebeple Almanya Milli Takımına da davet edilmedi.

        Kariyeri boyunca düzenli oynadığında ritim bulan Alman yıldızın çalışma temposunda herhangi bir problemin bulunmadığı, sıkı çalıştığı öğrenildi.

        Diğer yandan ailesinin de Lizbon deplasmanından birkaç gün önce İstanbul'a geldiği ve bununla birlikte moralinin yükseldiği de belirtildi.

        30 yaşındaki futbolcu forma giydiği 6 maçta gol ya da asist üretemedi.

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        #Sane
        #almanya
        #galatasaray
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