Levent Mercan: Üç puanı elimizden kaçırdık

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Roma'yla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin bek oyuncusu Levent Mercan, mücadele sonrası konuştu.

"ÜÇ PUANI ELİMİZDEN KAÇIRDIK"

Mücadeleye iyi başladıklarını belirten Levent Mercan, "İlk dakikadan itibaren iyi, akıllı, sabırlı oynadık. Çok mücadele ettik. Çok mutluyuz. 3 puanı elimizden kaçırdık, böyle güçlü bir Roma takımına karşı. Bugün mutlu olabiliriz. Önümüze bakmalıyız. Ligde aynı seviyede devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"NEREDE OLURSA OLSUN ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Kendi performansıyla ilgili değerlendirmede de bulunan Levent Mercan, teknik direktör İsmail Kartal'ın kendisinden istediği doğrultuda mücadele ettiğini söyledi.

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Levent, "Kendi performansıma bir şey demeyeyim. Mücadele etmeye, oyunu sakinleştirmeye, topun bizde kalmasını sağlamaya çalıştım. Hoca böyle bir tercih yaptı, ben de nerede olursa olsun elimden geleni yaptım." dedi.