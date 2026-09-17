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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Lewis Hamilton'dan Macklemore'a Filistin desteği!

        Lewis Hamilton'dan Macklemore'a Filistin desteği!

        Formula 1'de 7 şampiyonluğu bulunan Ferrari pilotu Lewis Hamilton, ABD'li rapçi Macklemore'a Filistin desteği verdi. Hamilton, her seferinde Filistin'in yanında olduğunu belirttiği için Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan Macklemore'a "Sesini çıkardığın için teşekkür ederim. Senin yanındayım" mesajı gönderdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 13:52 Güncelleme:
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        Hamilton'dan Macklemore'a Filistin desteği!

        Formula 1 tarihinin Michael Schumacher ile birlikte en çok şampiyon olan pilotu Lewis Hamilton, Filistin'e destek açıklamaları sonrası İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore'a destek verdi.

        Hamilton, Macklemore'un Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılması sonrasında yaptığı Filistin paylaşımının altına "Sesini çıkardığın için teşekkür ederim. Senin yanındayım." yorumunu yazdı.

        ABD'li rapçi Macklemore, konserlerinde ve sosyal medya hesaplarında Filistin'e destek mesajları vermesinin ardından şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki konser turnesinden çıkarılmıştı. Macklemore, konser gelirlerinden 1 milyon doları Filistinli yardım kuruluşlarına bağışlayacağını ifade etmişti.

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        Grammy ödüllü rapçi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana Filistin'e desteğini sürekli olarak kamuoyu önünde dile getiriyordu.

        Macklemore, Gazze'ye destek amacıyla Filistinli sanatçılarla hazırladığı "Hind's Hall 2" şarkısının gelirlerini İsrail'in asılsız iddialarla hedef aldığı Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlamıştı.

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        #formula 1
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