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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Mamadou Niang: Beşiktaş'ta geçirdiğim dönemden geriye muhteşem anılarım kaldı

        Mamadou Niang: Beşiktaş'ta geçirdiğim dönemden geriye muhteşem anılarım kaldı

        Hem Marsilya hem de Beşiktaş formaları giymiş olan ve Fransız ekibinde attığı 100 golle kulüp tarihinin en golcü futbolcuları arasında yer alan Mamadou Niang, siyah-beyazlı taraftarların Dolmabahçe'de büyük bir baskı oluşturacağını söyleyerek, "Stadyumun içindeki atmosfer kesinlikle bir volkan gibi. Marsilya oyuncularının etraflarında olup biten her şeyi dışarıda bırakıp sadece oyuna odaklanmaları gerekecek. Türk taraftarlarını çok iyi tanıyorum. Beşiktaş'ta geçirdiğim dönemden geriye muhteşem anılarım kaldı." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 11:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Beşiktaş'ta muhteşem anılarım oldu"

        Olympique Marsilya formasıyla çıktığı 227 maçta kaydettiği 100 golle Fransız ekibinin tarihindeki en golcü futbolcular arasında bulunan ve 2009-2010 sezonunda attığı 18 golle Ligue 1’de gol krallığı yaşayarak Fransız ekibini şampiyonluğa taşıyan eski futbolcu Mamadou Niang, Beşiktaş ile Marsilya arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Süper Lig’de Fenerbahçe’nin yanı sıra 2012-2013 sezonunda Beşiktaş’ta da top koşturan Niang; Dolmabahçe atmosferinden Beşiktaş'ın hücum hattına ve Marsilya'nın özellikle savunmada yapması gerekenlere kadar birçok konuda değerlendirmeler yaptı.

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        "BEŞİKTAŞ'TA GEÇİRDİĞİM DÖNEMDEN GERİYE SADECE MUHTEŞEM ANILARIM KALDI"

        Marsilya ve Beşiktaş taraftarının oluşturduğu coşkuya değinerek sözlerine başlayan Mamadou Niang, "İki atmosferi gerçekten birbiriyle kıyaslayamam çünkü ikisi de inanılmaz. Benim için Marsilya ve Beşiktaş taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarını da unutmamak gerek, Avrupa'daki en iyi atmosferlerden bazılarını oluşturuyor. Hatta Avrupa'nın en iyi taraftarları diyebilirim. Hem Marsilya hem de Beşiktaş taraftarlarıyla gerçekten inanılmaz anlar paylaştım. Beşiktaş'ta geçirdiğim dönemden geriye sadece muhteşem anılarım kaldı" dedi.

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        "BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI İNANILMAZ DERECEDE YÜKSEK SESLİ"

        Dolmabahçe'deki baskının Marsilya üzerinde büyük etki oluşturabileceğine vurgu yapan efsane santrfor, "Dürüst olmak gerekirse Marsilya için çok zor olacak çünkü Beşiktaş taraftarları inanılmaz derecede yüksek sesli. Stadyumun içindeki atmosfer kesinlikle bir volkan gibi. Söylediğim gibi onlar için kolay olmasa da Marsilya oyuncularının etraflarında olup biten her şeyi dışarıda bırakıp sadece oyuna ve rakiplerine odaklanmaları gerekecek. Türk taraftarlarını çok iyi tanıyorum, rakip üzerinde devasa bir baskı oluşturacaklardır" ifadelerini kullandı.

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        "VLAHOVIC, AVRUPA'NIN EN İYİ SANTRAFORLARINDAN BİRİ"

        Beşiktaş’ın bu sezon kurduğu hücum hattından da övgüyle bahseden Senegalli eski futbolcu, Marsilya savunmasını zor bir sınavın beklediğini dile getirdi. Niang, "Beşiktaş, özellikle hiç şüphesiz Avrupa'nın en iyi santrforlarından biri olan Vlahovic'in gelişiyle çok güçlü bir hücum hattına sahip oldu. Ancak aynı zamanda çok iyi bir oyuncu olan Hyeon-gyu Oh ve elbette Trossard'ın katılımı da var. Marsilya savunması için son derece zorlu bir sınav olacak ama kesinlikle imkansız değil. Beşiktaş'ın hücumuyla baş edebilmek için taktiksel olarak çok disiplinli olmaları ve takım halinde kompakt kalmaları gerekecek. Aksi takdirde Marsilya için işler karmaşıklaşabilir" şeklinde konuştu.

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        "BİRLİK OLMAK VE TAKIMI HER ŞEYİN ÖNÜNE KOYMAK ŞART"

        Marsilya'nın bu sezonki Avrupa yolculuğuna ilişkin görüşlerini de aktaran Mamadou Niang, "Mesele sadece bu kulvarla ilgili değil, tüm sezon boyunca geçerli olan bir durum. En önemli şey her maçta her şeyi vermek, takım arkadaşlarınla ve takımla dayanışma göstermek ve her zaman kolektif yapıyı ilk sıraya koymaktır. Takım ruhu son derece önemli. Eğer Marsilya birlik kalabilir ve birbirini destekleyebilirse, bu turnuvada güçlü bir mücadele ortaya koymak için gereken tüm niteliklere sahip olduklarına inanıyorum" cümlelerine yer verdi. "Skor tahmini veremem, hak eden kazansın" Karşılaşmanın skoru ve hissiyatı hakkında ise Niang, "Tahmin mi? Dürüst olmak gerekirse gerçekten bilmiyorum. Sadece 'İyi olan kazansın!' diyebilirim. Bu iki kulüp de kalbime çok yakın ve ikisine de büyük bir sevgi duyuyorum. Bu yüzden stadyumda olacağım, harika bir maç izlemeyi ve bu karşılaşmanın tadını çıkarmayı umuyorum" diye konuştu.

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        #mamadou niang
        #beşiktaş
        #Marsilya
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