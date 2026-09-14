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        Marsilya'nın eski teknik direktörü Bernard Casoni: Beşiktaş’ın kaliteli ve etkili bir hücum hattı var!

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Olympique Marsilya'nın eski futbolcusu ve teknik direktörü Bernard Casoni, siyah-beyazlıların kaliteli ve etkili bir hücum hattına sahip olduğunu söyledi. Casoni, Marsilya'nın ise savunmada seviyesini ve konsantrasyonunu artırması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 11:30 Güncelleme:
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        Marsilya'nın eski hocasından flaş Beşiktaş yorumu!

        Olympique Marsilya’nın 1993 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştığı dönemde kadronun önemli isimlerinden olan eski stoperi ve kulübün eski teknik direktörü Bernard Casoni, Beşiktaş ile Marsilya arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

        Fransız ekibinin formasını 221 kez sırtına geçiren ve 1999-2000 sezonunda da teknik direktörlük görevini üstlenen Casoni, Tüpraş Stadyumu’ndaki tribün atmosferinden Marsilya’nın mevcut durumuna, Beşiktaş’ın Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard’lı hücum hattına kadar birçok konuda değerlendirmeler yaptı.

        "KİLİT NOKTA; FİZİKSEL MÜCADELE VE TAKIMIN KENDİ GÜÇLÜ YÖNLERİNE DAYANMASI"

        Avrupa kupalarındaki maçlarda saha içi mentalitenin belirleyici olduğunu vurgulayan Bernard Casoni, "Bu seviyedeki büyük Avrupa randevularında kilit nokta; fiziksel mücadele, ikili mücadelelerdeki tempo ve takımın kendi güçlü yönlerine dayanmasıdır" şeklinde konuştu.

        "BEŞİKTAŞ TOPU KAZANIR KAZANMAZ İLERİ OYNAMALI, BASKIYI HİSSETİRMELİ"

        Tribün avantajını da arkasına alacak olan Beşiktaş’ın sahada uygulaması gereken plana dikkat çeken tecrübeli futbol adamı, "Beşiktaş'ın maçı hareketlendirmek için topu kazanma hırsıyla oynaması ve topu kazanır kazanmaz hemen ileriye doğru oynaması gerekiyor. Bire bir pozisyonlarda rakibi zorlamalı ve baskıyı hem tribünlerde hem de saha içinde hissettirmeliler" ifadelerini kullandı.

        "MARSİLYA YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE, KADRO YETENEĞİ DAHA AZ"

        Marsilya’nın mevcut kadro yapısını ve deplasman sınavını değerlendiren Casoni, Fransız temsilcisinin bir geçiş döneminden geçtiğini belirtti. Bernard Casoni, "Marsilya şu an yeniden yapılanma sürecinde olan bir takım ve kadro yeteneği eski seviyelere kıyasla daha az. Bu yoğun baskı ortamında oyuncuların nasıl bir reaksiyon vereceğini ve nasıl davranacağını sahada hep birlikte göreceğiz" dedi.

        "MARSİLYA SAVUNMASI SEVİYESİNİ YÜKSELTMELİ"

        Siyah-beyazlıların Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard gibi dünya çapındaki yıldızlarla güçlendirdiği hücum hattına karşı Marsilya savunmasının nasıl bir duruş sergilemesi gerektiği yönündeki soruyu Casoni, şöyle yanıtladı:

        "Beşiktaş’ın kaliteli ve etkili bir hücum hattı var. Marsilya savunma hattının kesinlikle seviyesini ve konsantrasyonunu yukarılara çekmesi gerekecek. Gerçekçi olmak gerekirse Marsilya'nın şu an için bir Avrupa kupası kazanmak adına ne finansal ne de sportif imkanı var. Bizim Şampiyonlar Ligi zaferini kazandığımız dönem ile bugünün futbolunu ve kadrolarını da birbiriyle kıyaslayamayız."

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        #beşiktaş
        #Marsilya
        #UEFA Avrupa Ligi
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