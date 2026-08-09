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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Memik Yılmaz: Yerli bir kaleciyle görüşüyoruz

        Memik Yılmaz: Yerli bir kaleciyle görüşüyoruz

        Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerli bir kaleciyle görüştüklerini açıklayan Yılmaz, "Şu an yabancı kontenjan sayımız doldu ama giden veya ayrılan olursa bir sol açık veya bir sol stoper almayı düşünüyoruz. Onun dışında şu an yabancıyı tamamlamış durumdayız ama yerlilerden de bir tane kaleciyle görüşüyoruz." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 22:52 Güncelleme:
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        Gaziantep FK'dan transfer açıklaması!

        Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ilk hafta sahasında konuk edeceği Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına tesislerinde başladı.

        Teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde saat 18:30'da gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Antrenmanı, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz, Başkan Yardımcısı Güney Dağdeviren, Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent İngeç, İbrahim Koçak ve Ömer Alper Köroğlu da takip etti.

        Başkan Memik Yılmaz, basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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        "KOMBİNE ALMAYA DAVET EDİYORUZ"

        Memik Yılmaz kombine satışlarında bini geçtiklerini söyleyerek, taraftarlara ve bu takıma gönül verenlere kombine almaları çağrısında bulundu.

        Yılmaz, “Kombine satışlarımız ile ilgili sevinelim mi, üzülelim mi bilmiyorum, bin kişiyi devirdik şu an. Bin 100’lü rakamlarda devam ediyoruz. İnşallah maça kadar da daha satacağımızı düşünüyoruz. Ama buradan şunu söylemek istiyorum; Geçen sene biz üstümüze düşen jesti halkımız için yaptık, 27 liraya bilet sattık şehrimizin plakası olan. Bu sene de erken iki statüde, 'büyükler' dediğimiz, 'Anadolu takımları' dediğimiz yerde fiyatlarımızı belirledik. Bu şartlarda da devam edeceğiz, bunlarda da indirim yapmayı düşünmüyoruz. Kombine almalarında arkadaşlarımızın, seyircilerimizin, bize gönül veren insanların kombine alıp hem takımlarına destek olup hem de daha uygun maliyete alacakları ortada. Avantajlı bir durum. İnşallah onları da kombine almaya çekeceğiz” dedi.

        "YERLİ BİR KALECİYLE GÖRÜŞÜYORUZ"

        Memik Yılmaz, yeni transferler hakkında bilgi vererek, yerli bir kaleci ile görüştüklerini söyledi. Yılmaz, “Şu an yabancı kontenjan sayımız doldu ama biz bir sol açık veya bir sol stoper almayı düşünüyoruz eğer giden olursa, ayrılan olursa. Yoksa şu an yabancıyı tamamlamış durumdayız. Ama yerlilerden de bir tane kaleciyle görüşüyoruz. İnşallah bugün de yarın da sonuçlanır ikinci kaleci olarak. Bir de bir kenar oyuncusu, yerli bir kenar oyuncusuyla görüşüyoruz. Nasip diyelim” diye konuştu.

        "NİYETİMİZ GÜZEL FUTBOL İZLETTİRMEK"

        Memik Yılmaz, bütçelerine uygun transferler gerçekleştirdiklerini belirterek, bu sezon yarışmacı bir takım olacaklarını ümit ettiklerini söyledi. Niyetlerinin güzel bir futbol izlettirmek olduğunu anlatan Yılmaz, “Sırbistan kampından sonra bugün takımımız burada toplandı. Önümüzdeki hafta Alanyaspor'la ilk açılış maçımız var. Sizlerin huzurunda taraftarımızı, şehrimizi maçımıza davet ediyoruz. İnşallah güzel bir sezon olur. Bütçemize göre, elimizdeki olan imkanlara göre eksik olan bölgelerimize transferlerimizi yaptık. Takımıza 8 tane oyuncu katıldı. Tabii ki gidenlerde oldu. Niyetimiz güzel bir futbol izlettirmek şehrimize, taraftarımıza. İnşallah yarışmacı bir takım oluruz diye ümit ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

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