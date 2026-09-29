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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Merih Demiral: Utanç duyuyoruz

        Merih Demiral: Utanç duyuyoruz

        A Milli Futbol Takımımız'ın defans oyuncusu Merih Demiral, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçta İtalya'ya 4-1 yenildikleri mücadelenin ardından konuştu. Alınan sonuçtan dolayı utanç duyduklarını belirten Demiral, "Ülkemizden özür dileriz, Bu bize yakışmadı. Utanç duyuyoruz bu mücadeleden. Başka söylenecek bir şey yok." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 00:13 Güncelleme:
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        "Utanç duyuyoruz"

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçta İtalya'ya 4-1 yenilen A Milli Futbol Takımımız'ın stoperi Merih Demiral, mağlubiyeti değerlendirdi.

        "UTANÇ DUYUYORUZ"

        Merih Demiral, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Ülkemizden özür dileriz! Bize yakışmadı! Utanç duyuyoruz bu mücadeleden! Başka söylenecek bir şey yok!"

        "ÖZÜR DİLERİZ"

        Kalan iki maça dikkat çeken Merih, bu karşılaşmaları en iyi şekilde tamamlamak istediklerini söyledi.

        "İki maç var şimdi, o maçları en iyi şekilde bitirmek istiyoruz! Halkımızdan özür dileriz! Sorumluluk biz futbolcularda!"

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        #Merih Demiral
        #A Milli Futbol Takımı
        #UEFA Uluslar Ligi
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