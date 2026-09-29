Merih Demiral: Utanç duyuyoruz

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçta İtalya'ya 4-1 yenilen A Milli Futbol Takımımız'ın stoperi Merih Demiral, mağlubiyeti değerlendirdi.

"UTANÇ DUYUYORUZ"

Merih Demiral, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizden özür dileriz! Bize yakışmadı! Utanç duyuyoruz bu mücadeleden! Başka söylenecek bir şey yok!"

"ÖZÜR DİLERİZ"

Kalan iki maça dikkat çeken Merih, bu karşılaşmaları en iyi şekilde tamamlamak istediklerini söyledi.

"İki maç var şimdi, o maçları en iyi şekilde bitirmek istiyoruz! Halkımızdan özür dileriz! Sorumluluk biz futbolcularda!"