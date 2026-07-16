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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Metehan Mimaroğlu: Trabzonspor'dan teklif alınca hiç düşünmedim

        Metehan Mimaroğlu: Trabzonspor'dan teklif alınca hiç düşünmedim

        Trabzonspor'un yeni transferlerinden Metehan Mimaroğlu, bordo-mavili formayla mücadele edecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Burada daha önce oynadığım takımlardan daha fazla mücadele edeceğim" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 19:00 Güncelleme:
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        "Trabzonspor'dan teklif alınca hiç düşünmedim"

        Yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdüren Trabzonspor'da antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Metehan Mimaroğlu, hem transfer süreci hem de yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        "TRABZON'U ÇOK SEVİYORUM"

        Trabzon'a yabancı olmadığını ifade eden Mimaroğlu, "Ben Trabzon'u çok seviyorum. Rize'de doğdum. Babam nedeniyle ailemiz burada büyüdü. Biz bu topraklarda büyüdük. İnşallah güzel günler bizi bekliyor" diye konuştu.

        "REKABET TRABZONSPOR'A KAZANDIRACAK"

        Takım içerisindeki forma rekabetinin kendilerini daha güçlü hale getireceğini vurgulayan 32 yaşındaki futbolcu, "Tatlı rekabet her zaman olacak. Aral oynadığı zaman en büyük destekçisi ben olacağım. Saviola oynadığı zaman da en büyük destekçisi ben olacağım. Ben oynadığım zaman da onların bana aynı desteği vereceğine inanıyorum. İçeride çok güzel bir birliktelik yakaladık. Genç ve tecrübeli oyuncularla iyi bir aile ortamı oluştu. Bu rekabet Trabzonspor'a yarayacak. Tek düşüncemiz Trabzonspor'a katkı sağlamak" ifadelerini kullandı.

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        "HAYATIM BOYUNCA MÜCADELEYİ HİÇ BIRAKMADIM"

        Kariyeri boyunca pes etmeyen bir karaktere sahip olduğunu söyleyen Mimaroğlu, "Hayatım boyunca mücadeleyi hiç bırakmadım. En büyük destekçim eşim oldu. Futbolda da hayatta da mücadeleyi bırakmamak gerekiyor. Birçok takımda oynadım ve her ligde tecrübe edindim. Burada göstereceğim performans beni daha da mutlu edecek. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

        "TRABZONSPOR'DAN TEKLİF ALINCA HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

        Transfer sürecini de anlatan deneyimli oyuncu, "Trabzonspor'dan teklif aldığımda çok mutlu oldum. Diğer kulüplere teşekkür ettim. Çok sevdiğim bir yer burası. Bu toprakları çok seviyorum. Bu yüzden burada daha önce forma giydiğim takımlardan daha fazla mücadele edeceğim" şeklinde konuştu.

        "ONUACHU VE UMUT'U BESLEMEK İSTİYORUM"

        Teknik Direktör Fatih Tekke'nin oyun anlayışına kısa sürede adapte olmaya çalıştıklarını belirten Mimaroğlu, "Oyun planları rakibe göre değişiyor. Gençlerbirliği'nde de geçiş oyunu oynuyorduk. Fatih hocamız dün bizimle toplantı yaptı ve isteklerini net şekilde anlattı. Çalışmalarımıza başladık. Onuachu ve Umut gibi golcü oyuncuları beslemek gerekiyor. Onlara gol katkısı vermek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

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        "HER GÜN KENDİMİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

        Tecrübesinin performansına olumlu yansıdığını dile getiren Mimaroğlu, "Oyunu okumak ve çalışmak çok önemli. Çalışmayı hiçbir zaman bırakmadım. Her geçen gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Öğrenmeye her zaman açığım ve eksiklerimi gidermek için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

        "TRABZONSPOR'UN HEDEFİ HER ZAMAN ŞAMPİYONLUK"

        Taraftar baskısından çekinmediğini söyleyen bordo-mavili futbolcu, "Baskıdan ziyade taraftarlarımızın desteğini hissediyoruz. Trabzonspor'un bulunduğu her kulvarda hedefi şampiyonluktur. Bu kulüp her maçı kazanmak için oynar. Biz de en kısa zamanda galibiyetlerle taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

        "TRABZONSPOR TARAFTARININ ALKIŞINI UNUTAMAM"

        Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği formasıyla Trabzonspor'a attığı golün ardından sevinmemesinin nedenini de açıklayan Mimaroğlu, "Pina ile birlikte Gençlerbirliği'nde oynadığım dönemde iyi mücadele eden ikili olduk. Trabzonspor'a attığım golden sonra taraftarların beni alkışlaması çok anlamlıydı. Burada büyüyen biri olarak o alkışa gol sevinciyle karşılık vermek bana yakışmazdı. Ben de onları alkışlayarak teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.

        "TARAFTARLARIMIZ BASKILI BİR TRABZONSPOR İZLEYECEK"

        Teknik Direktör Fatih Tekke'nin oyun anlayışına da değinen Mimaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Fatih Tekke'nin birçok oyun planı var. Ne istediğini bize çok net anlatıyor. Taraftarlarımıza şunu söyleyebilirim; iç sahada da deplasmanda da baskılı oynayan, mücadeleden vazgeçmeyen bir Trabzonspor izleteceğiz."

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