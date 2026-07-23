Milan'da Hırvat futbolcu Luka Modric'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, 40 yaşındaki Hırvat futbolcu Luka Modric'in sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu.
Giriş: 23 Temmuz 2026 - 20:15 Güncelleme:
İtalyan devi Milan, 40 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Luka Modric'le yola devam etme kararı aldı.
Kulübün açıklamasına göre tecrübeli futbolcunun sözleşmesi, 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olacak.
Geçen sezon Milan formasıyla 37 maça çıkan Modric, 2 gol attı.
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