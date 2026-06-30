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        Haberler Spor Futbol Transfer Milan'dan rekor transfer: Gonçalo Ramos

        Milan'dan rekor transfer: Gonçalo Ramos

        İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Gonçalo Ramos'u renklerine bağladığını açıkladı. Bu imzayla birlikte kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 18:42 Güncelleme:
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        Milan'dan rekor transfer!

        İtalya Serie A temsilcisi Milan, kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödeyerek transfer yaptı...

        İtalyan temsilcisi, Paris Saint-Germain'de (PSG) kariyerini sürdüren Portekizli santrfor Gonçalo Ramos'u transfer ettiğini açıkladı.

        74 MİLYON EURO + BONUSLAR

        Kırmızı-siyahlılar 25 yaşındaki golcü için Fransız ekibine 74 milyon Euro bonservis bedeli ve performansa dayalı bonuslar karşılığında renklerine bağladı.

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