Milan'dan rekor transfer: Gonçalo Ramos
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Gonçalo Ramos'u renklerine bağladığını açıkladı. Bu imzayla birlikte kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödendi.
Giriş: 30 Haziran 2026 - 18:42 Güncelleme:
İtalya Serie A temsilcisi Milan, kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödeyerek transfer yaptı...
İtalyan temsilcisi, Paris Saint-Germain'de (PSG) kariyerini sürdüren Portekizli santrfor Gonçalo Ramos'u transfer ettiğini açıkladı.
74 MİLYON EURO + BONUSLAR
Kırmızı-siyahlılar 25 yaşındaki golcü için Fransız ekibine 74 milyon Euro bonservis bedeli ve performansa dayalı bonuslar karşılığında renklerine bağladı.
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