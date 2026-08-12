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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Milan Skriniar: Turu geçtiğimiz için mutluyuz

        Milan Skriniar: Turu geçtiğimiz için mutluyuz

        Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Milan Skriniar, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 yenerek Play-off'a yükseldikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Karşılaşmanın zor geçeceğini tahmin ettiklerini söyleyen Skriniar, "Eğer daha erken golü bulabilmiş olsaydık belki işler bizim için daha kolay olabilirdi. Tabii ki bugünkü maçın zor olacağını biliyorduk ama turu geçtiğimiz için mutluyuz." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 00:54 Güncelleme:
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        "Turu geçtiğimiz için mutluyuz"

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 mağlup ederek Play-off'a kalan Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar, galibiyeti değerlendirdi.

        "TURU GEÇTİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

        Karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Skriniar, "Eğer daha erken golü bulabilmiş olsaydık belki işler bizim için daha kolay olabilirdi. Turu geçtiğimiz için mutluyuz. Hedefimiz turu geçmekti. Bunu da başardık. Tabii ki bugünkü maçın zor olacağını biliyorduk. Çünkü özellikle ikinci maçta kaybedecek hiçbir şeyi olmayan takımlara karşı maçlar zor olur. Biz de bunun böyle olacağını düşünüyorduk." dedi.

        GUENDOUZI'YE ÖVGÜ

        Takım arkadaşı Matteo Guendouzi'nin performansını beğendiğini belirten tecrübeli stoper, "Guendouzi çok zeki ve kaliteli bir oyuncu. Ne zaman bize yaklaşması gerektiğini ne zaman merkezde kalması gerektiğini çok iyi biliyor. Oyun kurulumunda bize her zaman opsiyon sunuyor. Gerçekten harika." ifadelerini kullandı.

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